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निकाय चुनावों में Gen Z पर बड़ा दांव, बीजेपी-कांग्रेस ने 5 बड़े शहरों में 70 को बनाया उम्मीदवार

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में इस बार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में बड़ी संख्या में जेन जी उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं.

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निकाय चुनावों में Gen Z पर बड़ा दांव, बीजेपी-कांग्रेस ने 5 बड़े शहरों में 70 को बनाया उम्मीदवार
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी है
IANS

राजस्थान नगर निगम चुनावों में इस बार जेन जी उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है. दोनों बड़ी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्य के पांच बड़े शहरों में बड़ी संख्या में जेन जी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. अब तक जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के अनुसार, दोनों पार्टियों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा के 510 वार्डों में 21 से 29 साल की उम्र के 70 उम्मीदवार उतारे हैं. इन पांच शहरों में दोनों पार्टियों के कुल उम्मीदवारों में से 13.72 प्रतिशत जेन जी उम्मीदवार हैं. मौजूदा लिस्ट के अनुसार, कांग्रेस ने 49 'जेन जी' उम्मीदवार उतारे हैं जबकि भाजपा ने 21 उम्मीदवार उतारे हैं. 

जयपुर में 18 जेन जी उम्मीदवार

जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले दोगुने उम्मीदवार उतारे हैं. जयपुर नगर निगम चुनाव के सभी 150 वार्डों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. भाजपा ने 21 से 29 साल की उम्र के छह उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पलक यादव (21) - वार्ड 10, यश राणावत (22) वार्ड 119, शालू मीणा (23) वार्ड 150, निधि जैन (29) वार्ड 143, सूरज गोदीवाल (29) वार्ड 115 और अजय टेपन (29) वार्ड 63, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 12 'जेन जी उम्मीदवार उतारे हैं.पार्टी का सबसे युवा उम्मीदवार वार्ड 71 से फैज हसन (21) है.

जोधपुर में 17 उम्मीदवार

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस की ओर से पार्षद चुनाव लड़ने वाले 'जेन जी उम्मीदवारों की संख्या 17 है. कांग्रेस ने 10 'जेन जी' उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने सात उम्मीदवार उतारे हैं.

कांग्रेस की सबसे युवा उम्मीदवार वार्ड 51 से सरस्वती (21) हैं. उन्होंने 2025 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और आगे की पढ़ाई कर रही हैं. भाजपा ने वार्ड 24 से 24 साल की भाग्यश्री आचार्य को मैदान में उतारा है.वह एमए कर रही हैं और अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं.

'जेन जी' के 17 उम्मीदवारों में से पांच अविवाहित हैं. कम से कम एक वार्ड में उम्र का बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के एक युवा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के एक वरिष्ठ उम्मीदवार से है.

उदयपुर में 8 उम्मीदवार

भाजपा और कांग्रेस ने उदयपुर नगर निगम चुनाव में 'जेन जी' के आठ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. इनमें से छह कांग्रेस से और दो भाजपा से हैं.  भाजपा उम्मीदवारों में वार्ड 38 से चुनी गईं 26 साल की प्रज्ञा पाटीदार शामिल हैं.प्रज्ञा पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं और सामाजिक व स्वयंसेवा के कामों से भी जुड़ी हैं. उदयपुर के चुनावी मुकाबले में अलग-अलग पेशेवर और शैक्षणिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें स्वयंसेवक, छात्र और युवा पेशेवर शामिल हैं.

अजमेर में 9, कोटा में 18 उम्मीदवार

अजमेर में बीजेपी ने 'जेन जी' के चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने पांच को चुना है, जिससे कुल संख्या नौ हो गई है.

सूची में शामिल पांच शहरों में से कोटा ऐसा शहर बनकर उभरा है जहां युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है. भाजपा ने 'जेन जी' के दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 16 लोगों को टिकट दिया है, जिससे कुल संख्या 18 हो गई है.

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