इंस्टाग्राम रील बनाने पर पति-पत्नी में झगड़ा... बेटे को लेकर लापता हुई पत्नी, 20 दिन बाद भी पति भटक रहा दर-दर

इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर पत्नी से हुआ था विवाद
Rajasthan:

अजमेर शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. मिस्त्री मोहल्ला गुलाब बाड़ी निवासी जय किशन की पत्नी रितु बंसीवाल फिल्मी गानों पर इंस्टाग्राम रील बनाकर अपलोड करती थी. इस पर पति ने आपत्ति जताई और उसे ऐसा करने से मना किया. बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर दंपति में विवाद हुआ. नाराज पत्नी अपने दो साल के छोटे बेटे को लेकर अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गई. पति जय किशन के अनुसार, यह घटना 9 सितंबर 2025 की है जब उसकी पत्नी घर छोड़कर गई और तब से अब  उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा.

अलवर गेट थाने में दर्ज मामला लेकिन कार्रवाई शून्य

पत्नी और बेटे के अचानक लापता हो जाने के बाद जय किशन ने स्थानीय अलवर गेट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन पीड़ित का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न तो उसकी पत्नी और बेटे का पता लगाया और न ही जांच की दिशा के बारे में कोई जानकारी दी. जय किशन ने बताया कि जब भी वह थाने पहुंचते हैं तो अनुसंधान अधिकारी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, बल्कि डांटकर भगा देते हैं.

एसपी से न्याय की गुहार

पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर जय किशन अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा. एसपी के समक्ष उसने अपनी व्यथा रखी और बताया कि उसकी पत्नी और बच्चा लगातार लापता हैं, लेकिन पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही. जय किशन ने गुहार लगाई कि उसकी पत्नी और बेटे का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और पुलिस की लापरवाही पर भी कार्रवाई हो. यह मामला सोशल मीडिया के दौर में पति-पत्नी के रिश्तों पर पड़ रहे असर को उजागर करता है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

