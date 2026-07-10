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राजस्‍थान में 49 ASP का ट्रांसफर, देखें पूरी ल‍िस्‍ट क‍िसकी कहां हुई पोस्‍ट‍िंग 

ASP Transfer: राजस्‍थान में 49 पुल‍िस अध‍िकारियों का फेरबदल हुआ है. जयपुर और जोधपुर कम‍िश्‍नरेट से भी कुछ तबादले हुए हैं.  

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राजस्‍थान में 49 ASP का ट्रांसफर, देखें पूरी ल‍िस्‍ट क‍िसकी कहां हुई पोस्‍ट‍िंग 
फाइल फोटो.

Rajasthan ASP Transfer: राजस्‍थान में 49 अत‍िर‍िक्‍त पुल‍िस अधीक्षक (ASP) के ट्रांसफर हुए हैं. जयपुर कम‍िश्‍नरेट के अंदर 6 एड‍िशनल डीसीपी स्‍तर के अध‍िकार‍ियों को नई जिम्‍मेदारी म‍िली है. गुरुवार देर रात पुलिस मुख्‍यालय से ट्रांसफर ल‍िस्‍ट जारी हुई है. कई महत्वपूर्ण जिलों और अपराध अनुसंधान शाखाओं के कमान अधिकारी रातों-रात बदल दिए गए हैं. 

ASP समीर को नई जिम्मेदारी 

एडिशनल SP समीर दुबे को मुख्यमंत्री सतर्कता में लगाया गया है. वह पहले जयपुर में ट्रैफ‍िक में थे. काफी अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं, अब उनको ये महत्वपूर्ण ज‍िम्मेदारी दी गई है. जयपुर ग्रामीण से रजनीश पूनिया को एडिशनल DCP वेस्ट लगाया गया है, रजनीश पूनिया काफी अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं. वेस्ट में अपराध नियंत्रण के लिए उन्हें लगाया गया है.

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नीरज जयपुर ग्रामीया के नए ASP

नीरज पाठक  एडिशनल DCP नॉर्थ को एडिशनल SP जयपुर ग्रामीण लगाया गया है उन्होंने एडिशनल डीसीपी नार्थ रहते हुए कई मुख्य वारदातों का खुलासा किया है. आलोक सिंगल को एडिशनल DCP नॉर्थ लगाया गया है, उन्होंने जयपुर के साउथ और ईस्ट में सेवाएं दी है, उन्हें जयपुर का अच्छा खासा अनुभव है. लॉ एंड ऑर्डर और अपराध में विशेष पकड़ मानी जाती है, इसलिए उन्हें संवेदनशील इलाके में नॉर्थ में लगाया गया है.

मनराज मीणा को एडिशनल एसपी डीसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल पश्चिम, जयपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी मिली है. महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के रोकथाम और त्वरित कानूनी कार्रवाई करेंगे. 

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