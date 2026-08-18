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राजस्‍थान में 20 IAS और 53 RAS अफसरों के ट्रांसफर, 7 APO चल रहे अधिकार‍ियों की भी नई पोस्‍ट‍िंग 

विकास प्राधिकरणों के आयुक्तों में अजमेर की नित्या के, जोधपुर के उत्साह चौधरी को बदला गया है. अलवर यूआईटी सचिव धायगुडे स्नेहल नाना को बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त लगाया गया है.

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राजस्‍थान में 20 IAS और 53 RAS अफसरों के ट्रांसफर, 7 APO चल रहे अधिकार‍ियों की भी नई पोस्‍ट‍िंग 
फाइल फोटो.

राजस्थान में सोमवार देर रात IAS और RAS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं. देर रात जारी सूची में 20 IAS और 53 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. 13 नए ट्रेनी अधिकारियों और 7 एपीओ चल रहे अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी है.  एपीओ चल रहे रामलाल मीणा जालौर के भीनमाल का एसडीएम बनाया गया है.  एपीओ चल रहे ललित गोयल को संंयुक्त शासन सचिव (PWD) जयपुर, अभिषेक जैन को सीईओ, जिला परिषद, श्रीगंगानगर, सक्षम गोयल संयवत सचिव, पीएचडी, बी अशोक, सीईओ जिला परिषद, जयपुर, प्रीतम कुमार सीईओ जिला परिषद, उदयपुर और प्रतिभा दहिया को सीईओ जिला परिषद करौली बनाया गया है. 

RAS की ट्रांंसफर लिस्ट 

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IAS की ट्रांसफर लिस्ट 

202608171158025854131OrderofIASdated17-08-2026-I by upendrasingh.9876

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