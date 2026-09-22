23 साल के T20 इतिहास में पहली बार, शेफाली वर्मा ने बना दिया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम की वीरेंद्र सहवाग कही जाने वाली शेफाली वर्मा अपने कुछ साल के करियर में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं. इसका एक और सबूत शेफाली ने मंगलवार को जापान में एशियाई खेलों में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में फिर से दिया. शेफाली ने 3 चौकों और इतने ही छक्कों से 48 रन की पारी खेली. और इसी पारी के साथ ही शेफाली वर्मा ने वीमेंस टी20 इतिहास में वह कर दिखाया, जो पिछले 23 साल के अंतरराष्ट्रीय इतिहास में पहले कोई दूसरी बल्लेबाज नहीं ही कर सकी.

शेफाली की प्रचंड फॉर्म का सबूत

फाइनल की पारी को मिलाकर शेफाली ने पिछले पांच मैचों में 64, 68, 40*, 100* और 48 रनों की पारियां खेली हैं. और ये स्कोर बताने के लिए काफी है कि शेफाली की फॉर्म इन दिनों कितनी प्रचंड है. लेकिन इन्हीं पारियों के बूते जो शेफाली ने किया है, वह कारनामा वास्तव में बहुत बड़ा है क्योंकि वह वह एक कैलेंडर ईयर में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. चलिए अब आप जान लीजिए कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन सी हैं.

रन बल्लेबाज साल 863 शेफाली वर्मा (भारत) 2026 824 लौरा वुलवार्ड (दक्षिण अफ्रीका) 2026 800 नताशा माइल्स (हाँगकाँग) 2026 779 ईशा ओझा (संयुक्त अरब अमीरात) 2025 779 यास्मीन दासवानी (हाँगकाँग) 2026

शेफाली वर्मा की पिछली 5 पारियां

रन गेंद प्रतियोगिता 64 40 एशिया कप सेमीफाइनल 68 39 एशिया कप फाइनल 40* 15 एशियाई खेल क्वार्टर फाइनल 100* 49 एशियाई खेल सेमीफाइनल 48 29 एशियाई खेल फाइनल

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