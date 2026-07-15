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राजस्‍थान में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, अनिल पालीवाल बने गृह रक्षा महानिदेशक

IPS Transfer List: हनुमानगढ़, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और प्रतापगढ़ के एसपी बदल गए हैं. यहां के एसपी को अब नई ज‍िम्‍मेदारी मिली है.

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राजस्‍थान में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, अनिल पालीवाल बने गृह रक्षा महानिदेशक
फाइल फोटो.

राजस्‍थान में 18 IPS अध‍िकार‍ियों के तबादले हुए हैं. अनिल पालीवाल को गृह रक्षा महानिदेशक की नई ज‍िम्‍मेदारी म‍िली है.  4 पुलिस जिला अधीक्षकों (SP) के भी तबादले हुए हैं. प्रतापगढ़ के नए एसपी व‍िशाल जांग‍िड़, पंकज यादव जोधपुर ग्रामीण के एसपी, बी आद‍ित्‍य हनुमानगढ़ के एसपी और राजेश कुमार कावट बालोतरा के नए SP होंगे.  हनुमानगढ़ के एसपी नरेंद्र सिंंह मीणा,  जोधपुर ग्रामीण के एसपी पीडि नित्या, बालोतरा के एसपी रमेश और प्रतापगढ़ के एसपी बी आदित्य का ट्रांसफर हुआ है. देर रात सूची जारी हुई है. 

अंशुमन जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर 

अंशुमन भोमिया जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे. अजमेर और भरतपुर रेंज के आईजी भी बदले गए हैं. मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस (ट्रैफिक), राजस्थान जयपुर की जिम्मेदारी मिली है. शरत कविराज को महानिरीक्षक पुलिस (IG) अपराध शाखा बनाए गए हैं.  

यहां देखें लिस्ट 

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