अमेरिका से आई 71 साल की महिला की लुधियाना में हत्या, शादी का झांसा देकर लाखों ठगे, बाद में गला घोंटा

पंजाब के लुधियाना के करीब किला रायपुर नाम के एक गांव में 71 वर्षीय अमेरिकी नागरिक और भारतीय मूल की रूपिंदर कौर पंधेर की हत्या कर दी गई. वैसे तो यह घटना जुलाई के अंत में हुई थी, लेकिन हाल ही में इसका खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस हत्या के मामले में हत्या करने के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है. रूपिंदर कौर तलाकशुदा थीं और कई सालों से अमेरिका में रह रही थीं. सूत्रों के मुताबिक उन्हें गला घोंट कर मारा गया और फिर जला दिया गया. हत्या की योजना चरनजीत सिंह ग्रेवाल ने बनाई थी, जो इस समय इंग्लैंड में है और महिला के लंबे समय से संपर्क में था. मृतक महिला उसी से शादी करने भारत आई थी. पुलिस इस केस में जल्द और खुलासा करने की कोशिश कर रही है.

कैसे सामने आया यह मामला?

जुलाई में हुई यह घटना हाल ही में सामने आई, जब लुधियाना पुलिस ने महिला के लापता होने पर दर्ज की गई FIR में संदिग्धों का नाम दर्ज किया. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि रूपिंदर कौर पंढेर ने मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले इंग्लैंड स्थित NRI चरणजीत सिंह ग्रेवाल के कहने पर भारत की यात्रा की थी, जो उनका दूल्हा बनने वाला था.

उन्होंने बताया कि ग्रेवाल ने ही कथित तौर पर साजिश रचकर उसकी हत्या करवाई थी. पुलिस ने कहा कि पंढेर की बहन कमल कौर खैरा को 24 जुलाई को मोबाइल फोन बंद मिलने पर संदेह हुआ.

28 जुलाई तक, खैरा ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को सतर्क कर दिया था, जिसने स्थानीय पुलिस पर मामले में जांच करने का दबाव डाला.

DCP रुपिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले में और सबूत जुटा रही है. इसमें रूपिंदर कौर पंधेर के कंकाल के अवशेष खोजने का प्रयास भी शामिल है. हत्या को अंजाम देने के मुख्य आरोपी सुखजीत सिंह सोनू ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने रूपिंदर कौर की हत्या की. उसने बताया कि यह साजिश शादी के नाम पर रची गई थी. सुखजीत सिंह माल्हा पट्टी, किला रायपुर गांव का ही निवासी है.



सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने रूपिंदर कौर से लाखों रुपए ठगने के लिए यह साजिश रची थी. रूपिंदर कौर ने आरोपी सोनू और उसके भाई के बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी. डेहलों SHO सुखजिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत एक स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, सोनू ने अपने साथी चरनजीत के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की संभावना है.

