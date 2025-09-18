शूटर्स का CCTV सामने आया, दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले हमलावर दिखे थे पेट्रोल पंप पर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में नए खुलासे हुए हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि इस वारदात के पीछे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग का हाथ था.बरेली के एक पेट्रोल पंप से सामने आए 9 सितंबर के सीसीटीवी फुटेज में नकुल और विजय दो बाइक एक स्प्लेंडर और दूसरी अपाचे पर दिखाई दे रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, इन शूटरों ने 11 और 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर की रेकी भी की थी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर गोलीबारी कांड का आया नया CCTV



बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में नए खुलासे हुए हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि इस वारदात के पीछे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग का हाथ था. बरेली के एक पेट्रोल पंप से सामने आए 9 सितंबर…

जानकारी के अनुसार बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत बिगड़ने पर वह लौट गया, लेकिन बाकी चार ने दिशा के घर की रेकी की और अगले ही दिन 25 से 30 राउंड गोलियां दाग दीं. फायरिंग रविंद्र ने की थी, बाइक अरुण चला रहा था, जबकि नकुल और विजय भी साथ थे. दोनों एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन दो अभी फरार हैं. जांच में सामने आया है कि शूटर सोशल मीडिया एप्स के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टरों के सीधे संपर्क में थे.

बरेली से शुरू हुआ मिशन

पुलिस जांच के मुताबिक, 11 सितंबर को पांच शूटर बरेली पहुंचे थे और वे पंजाब होटल में रुके थे. हालांकि, इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह वापस लौट गया. बाकी चार शूटरों ने योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया.

उसी दिन ब्लैक रंग की स्पलेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर चार शूटरों ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की. स्पलेंडर पर नकुल और विजय बैठे थे, जबकि अपाचे बाइक पर अरुण और रविंद्र सवार थे.

25 से 30 राउंड हुई थी फायरिंग

12 सितंबर को भी यही चारों शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, फायरिंग रविंद्र ने की थी, जबकि बाइक अरुण चला रहा था. इस दौरान लगभग 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग के बाद से ही पुलिस ने आसपास के इलाकों के 2 हजार से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर शूटरों की पहचान और लोकेशन का सुराग मिला.

रविंद्र पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं

इस केस से जुड़े चार शूटरों में से दो की मौत हो चुकी है. पुलिस मुठभेड़ में अरुण और रविंद्र ढेर हो गए. वहीं, नकुल और विजय अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया है कि रविंद्र पर 9 आपराधिक मामले दर्ज थे. वहीं, अरुण के क्राइम रिकॉर्ड की जांच जारी है. दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड गैंगस्टर कनेक्शन की ओर इशारा करता है.

सोशल मीडिया के जरिए थे गैंगस्टरों के संपर्क में

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शूटर सोशल मीडिया एप्स के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे. इस गैंग का संचालन विदेश से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे कुख्यात गैंगस्टर कर रहे थे. यही लोग दिशा पाटनी के घर पर हमला करने का मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं.

