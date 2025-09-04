पंजाब बाढ़: किसानों की मदद के लिए सांसद विक्रम साहनी ने दिए 5 करोड़ रुपये

पंजाब में बीते 40 साल बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित अन्नदाता यानी किसान हैं. हजारों हेक्टेयर फसल पानी में बह गई. जिसके बाद से किसानों की मदद के लिए कई लोग सामने आए हैं. इस बीच पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है.

डॉ. साहनी ने बताया कि वे राज्य आपदा राहत बल को उन्नत नावें उपलब्ध कराने, नदी की सफाई (डिसिल्टिंग) के लिए आधुनिक मशीनरी खरीदने और भविष्य में आपदाओं से बचाव हेतु मजबूत बांध और तटबंध बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे.

बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब पहुंचे और किसानों से मुलाकात की और किसानों के हुए नुकसान का जायजा लिया. पंजाब सरकार के कृषि मंत्री से किसानों के लिए मदद के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है.

डॉ. साहनी ने केंद्र सरकार से ₹10,000 करोड़ का विशेष बाढ़ राहत पैकेज मांगा है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक किसान को फसल नुकसान के बदले प्रति एकड़ ₹50,000 का मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही दिहाड़ी मजदूरों और पशुपालकों को भी पर्याप्त मुआवजा मिले. उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है.

डॉ. साहनी ने कहा कि उनकी संस्था सन फाउंडेशन जमीनी स्तर पर राहत कार्यों में सक्रिय है. अब तक ₹1 करोड़ से अधिक खर्च कर, संस्था ने मोटरबोट और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं. साथ ही बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सूखा राशन, मेडिकल किट, स्वच्छता सामग्री और पशुओं के लिए चारे का वितरण किया गया है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि छोटे और सीमांत किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खाद, बीज, कीटनाशक आदि कृषि इनपुट प्रदान किए जाएंगे.

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट समेत सभी विधायकों और सांसदों ने अपनी एक महीने की सैलरी Punjab CM Relief Fund के लिए दान की है. पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कुल ₹71 करोड़ जारी किए हैं.

सरकार ने 71 करोड़ की तत्काल राहत राशि जारी की है. 12 सबसे अधिक प्रभावित जिलों को ₹35.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई है. जैसे अमृतसर ₹5 करोड़, फरीदकोट ₹1 करोड़, फतेहगढ़ साहिब ₹1 करोड़, फिरोज़पुर और नवां जिलों को ₹5 करोड़-₹6.5 करोड़ दिए गए हैं.