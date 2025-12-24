रणवीर सिंह ने छोड़ी Don 3? 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद लिया बड़ा फैसला, अब इस फिल्म में मचाएंगे 'प्रलय'

Ranveer Singh walks out of Don 3 : अगर आप रणवीर को 'डॉन' के रूप में देखने का इंतजार कर रहे थे, तो आपको थोड़ा झटका लग सकता है. हाल ही में रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली है. जिसमें उनके एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में खबर सामने आ रही है कि 'धुरंधर' में रणवीर ने एक गैंगस्टर का दमदार रोल निभाया था. इसलिए रणवीर अब बैक-टू-बैक दो गैंगस्टर वाली फिल्में नहीं करना चाहते. वह अपनी इमेज को लेकर काफी संजीदा हैं और दर्शकों को कुछ नया देना चाहते हैं. इसलिए ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार,रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की मच-अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से हाथ खींच लिया है.

'प्रलय' में आएंगे नजर

बताया जा रहा है कि रणवीर अब डायरेक्टर जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' (Pralay) को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जोकि जॉम्बी (Zombie) बेस्ड फिल्म है, जिसमें एक इमोशनल कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. 'डॉन 3' छोड़ने के बाद रणवीर अब खुद इस फिल्म की डेट्स और शेड्यूल को सेट करने में जुटे हैं, ताकि इसकी शूटिंग जल्द शुरू हो सके. इसके अलावा, रणवीर संजय लीला भंसाली, एटली और लोकेश कनगराज जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने के इच्छुक हैं.

कौन बनेगा नया 'डॉन'?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर के इस फैसले के बाद 'डॉन 3' के मेकर्स अब नए हीरो की तलाश में जुट गए हैं. मेकर्स अभी भी इस फिल्म को जनवरी 2026 तक फ्लोर पर ले जाने की तैयारी में हैं.

आपको बता दें कि इस फिल्म से पहले कियारा आडवाणी भी बाहर हो चुकी हैं. मां बनने के बाद उन्होंने अपनी जगह कृति सेनन को दे दी है. अब देखना होगा कि शाहरुख और रणवीर के बाद कौन 'डॉन' के किरदार में फिट बैठता है.