बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचा जालंधर का युवक, पाक रेंजर्स ने शख्स की तस्वीर की वायरल

पंजाब के जालंधर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जालंधर के भोयपुर गांव का एक युवक बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गया. पुलिस ने बॉर्डर पार करने वाले युवक की पहचान शरणजीत सिंह के रूप में की गई है. शरणजीत सिंह के परिजनों को बेटे के बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाने की जानकारी तब मिली जब पाकिस्तान रेंजर ने उसे हथकड़ी लगाकर उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

चरणजीत के माता-पिता ने एनडीटीवी को बताया कि जब उनका लड़का काफी दिन घर वापस नहीं लौटा तब उन्होंने उसके गुम होने की जानकारी थाना शाहकोट में शिकायत देकर दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि शरणजीत नशे करने का आदी था और उसका दोस्त मनदीप सिंह उसे खेमकरण के साथ बॉर्डर एरिया के साथ के गांव में छोड़कर आया था. उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि उनके बेटे को वापस लाया जाए।शरणजीत का बड़ा भाई 8 साल से विदेश में रहता है और छोटी बहन पढ़ाई कर रही है.

शरणजीत सिंह और पिता सतनाम सिंह ने बताया कि उनका बेटा 2 नवंबर की शाम को घर से गया था. उसे गांव का ही एक युवक मंदीप सिंह अपने साथ ले गया था. उस दिन के बाद वह घर नहीं लौटा और वे उसे ढूंढ रहे थे. हालांकि, अब पाकिस्तान में उसके पकड़े जाने की खबर मिली है. वह पिछले कई दिनों से लापता था. उसके रिश्तेदार और पड़ोसी उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी. इसी बीच उन्हें बीती 21 तारिक को सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली वह पाकिस्तान पहुंच गया है. पाकिस्तान रेंजर्स के साथ हथकड़ी लगाए उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई,जिसके बाद उनके पारिवारिक सदस्यों को उसके बारे में पता चला.

शरणजीत के माता पिता अमरजीत कौर और सतनाम सिंह ने बताया कि उनका बेटा कुश्ती करता था. वह पिछले 10 साल से कुश्ती कर रहा था. हालांकि, पिछले एक साल से उसने नशा करना शुरू कर दिया था. वह नशे का आदी हो गया था और घरवालों की बात नहीं मानता था और मारपीट भी करता था. वह 2 नवंबर की शाम को अपने गांव के एक दोस्त मंदीप सिंह के साथ कहीं बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा. सतनाम सिंह ने बताया कि मंदीप सिंह भी नशे का आदी था.

शरणजीत सिंह और उसके पिता ने बताया कि जब उनका बेटा वापस नहीं आया तो उन्होंने उसके दोस्त मंदीप सिंह से उसके बारे में पूछा. मंदीप कई दिनों तक झूठ बोलता रहा. इसके बाद उसने बताया कि वह शरणजीत को तरनतारन के खेमकरण में छोड़ आया है. उसके पिता ने बताया कि शरणजीत का एक भाई पिछले 6-7 साल से अमेरिका में रह रहा है, जबकि उसकी बहन पंजाब में पढ़ाई कर रही है.