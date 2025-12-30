विज्ञापन
7 रुपये के टिकट ने किसान को जिता दी 1 करोड़ की लॉटरी, 10 साल से आजमा रहे थे किस्मत

₹7 का टिकट, ₹1 करोड़ की किस्मत! पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के किसान बलकार सिंह की किस्मत ऐसी चमकी कि हर कोई देखता रह गया.

7 रुपये के टिकट ने किसान को जिता दी 1 करोड़ की लॉटरी, 10 साल से आजमा रहे थे किस्मत
  • पंजाब के गांव के किसान बलकार सिंह को ₹7 के लॉटरी टिकट पर ₹1 करोड़ का जैकपॉट मिला
  • बलकार सिंह पिछले दस वर्षों से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे थे लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी
  • 29 दिसंबर को टिकट चेक करने पर पता चला कि बलकार सिंह करोड़पति बन गए हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा
कहते हैं किसी किस्मत कब पलट जाए, कोई नहीं जानता. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मजरी सोधिया गांव के किसान बलकार सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. महज चंद रुपयों के एक लॉटरी टिकट ने उनकी मौजा ही मौजा कर दी. हुआ ये कि महज ₹7 का लॉटरी टिकट उनकी जिंदगी में करोड़ों की खुशियां लेकर आ गया. 7 रुपये के लॉटरी टिकट पर बलकार सिंह को 1 करोड़ का जैकपॉट हाथ लगा.

10 साल की उम्मीद, एक दिन की किस्मत

जानकारी के मुताबिक बलकार सिंह पिछले दस साल से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे थे. हर बार उम्मीद रहती, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती. अबकी बार भी उन्होंने टिकट खरीदा और खरीदकर भूल गए. 29 दिसंबर को जब उन्होंने टिकट चेक किया, तो पता चला कि वे ₹1 करोड़ के विजेता हैं. यह खबर सुनते ही बलकार सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

"वाहेगुरु की मेहर है"

खुशी से अभिभूत बलकार सिंह ने कहा, "यह सब वाहेगुरु की मेहर है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी." उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जीत की राशि का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करेंगे. गुरुओं की सीख को याद रखते हुए उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लिया.

गांव में जश्न, मिठाई की बारिश

लॉटरी विक्रेता मुकेश कुमार ने बलकार सिंह को सम्मानित किया गया. गांव में मिठाई बांटी गई और लोग बलकार सिंह के घर बधाई देने पहुंच रहे हैं. मजरी सोधिया गांव में यह जीत सिर्फ बलकार सिंह की नहीं, बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है.

