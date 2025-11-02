रातों-रात पंजाब का 11 साल का बच्चा बन गया करोड़पति, जानिए कैसे चमक गई किस्मत

किस्मत कब बदल जाए, कोई नहीं जानता. पंजाब के लुधियाना में 11 साल के आरव ने यह साबित कर दिया. दिवाली से पहले खरीदी गई पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी ने इस मासूम को करोड़पति बना दिया. आरव ने 1 करोड़ रुपये का इनाम जीता है, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आरव मूल रूप से होशियारपुर का रहने वाला है और फिलहाल अपने मामा करण के साथ लुधियाना के हैबोवाल में रहता है. करण प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. कुछ दिन पहले आरव अपने मामा के साथ बाजार गया था. वहां लॉटरी की दुकान पर भीड़ देखकर उसने जिद की कि उसे भी टिकट लेना है. पहले तो मामा ने मना किया, लेकिन आरव की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और गांधी ब्रदर्स की दुकान से आखिरी टिकट खरीद लिया.

शुक्रवार रात यूट्यूब पर लॉटरी ड्रॉ का रिजल्ट आया. करण ने टिकट नंबर मिलाया तो पता चला कि आरव के नाम से खरीदे गए टिकट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम निकला है. यह सुनते ही परिवार खुशी से झूम उठा. दुकान के बाहर ढोल बजाए गए और मिठाइयां बांटी गईं. शनिवार को दिनभर लोग बधाई देने आते रहे.

पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर 2025 लॉटरी में इस बार कुल ₹36 करोड़ 14 लाख 78 हजार की इनामी राशि वितरित की गई. इसमें पहला इनाम 11 करोड़ रुपये का रहा, जो बठिंडा से बेचे गए टिकट नंबर A 438586 पर निकला. हालांकि इस विजेता की पहचान अभी सामने नहीं आई है. इस बंपर में कुल 18,84,939 टिकट बेचे गए थे.

लॉटरी विभाग के नियमों के अनुसार विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चंडीगढ़ स्थित निदेशक कार्यालय में दावा करना होगा. इनाम की राशि जारी करते समय टैक्स (TDS) काटा जाएगा.

ये भी पढ़ें-: आवास विवाद पर AAP नेताओं का भाजपा पर पलटवार, मुद्दों से ध्‍यान भटकाने का आरोप, सरकारी ऑर्डर भी किया साझा