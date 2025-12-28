विज्ञापन

पहली वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट ने 'कौन बनेगा करोड़पति' में जीते 25 लाख, बताया क्यों क्विट किया गेम

अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ने कई लोगों की किस्मत बदली है. अब पंजाब के बठिंडा के रहने वाले रणधीर सिंह ने शो में 25 लाख रुपए की रकम जीत ली है.

नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ने कई लोगों की किस्मत बदली है. अब पंजाब के बठिंडा के रहने वाले रणधीर सिंह ने शो में 25 लाख रुपए की रकम जीत ली है. 25 लाख रुपए की रकम जीतने वाले रणधीर सिंह अकेले हॉट सीट पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि अपनी पत्नी के साथ गए थे. दंपत्ति ने अपनी सूझ-बूझ के साथ सवालों के जवाब दिए और 25 लाख तक का सफर पूरा किया. रणधीर सिंह और उनकी पत्नी को केबीसी के 95 एपिसोड में देखा गया. आईएएनएस से खास बातचीत में रणधीर सिंह ने शो और अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की. रणधीर सिंह ने बताया कि वे रेलवे डिपार्टमेंट में ट्रेन ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं और वे पहले शख्स थे, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाया था.

उन्होंने बताया, "जिस वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी, उस ऐतिहासिक पल का मैं भी गवाह रहा था. मैं उस वक्त वंदे भारत ट्रेन का लोको पायलट था." उन्होंने कहा कि "मैं साल 2000 से कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड देख रहा हूं और शो में हिस्सा लेने के लिए कई साल से तैयारी कर रहा था। अब जाकर मुझे शो का हिस्सा बनने का मौका मिला."

रणधीर सिंह को लिखने और गाने का भी शौक है. 'कौन बनेगा करोड़पति' में 25 लाख के सवाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सवाल था कि नंबर-1 फॉर्मूला रेसिंग के माइकल शूमाकर के फिजिकल कोच कौन थे. उस वक्त हमें नहीं पता था कि सवाल का जवाब क्या है, लेकिन बाद में हमने पंजाब के बलवीर सिंह का नाम लिया. ये फैसला हम दोनों पति-पत्नी का था और हमारा जवाब सही निकला.

उन्होंने आगे बताया कि 50 लाख का सवाल और भी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए हमने खेल को वहीं खत्म करने का फैसला लिया. 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे शो को लेकर रणधीर सिंह ने कहा कि बुद्धि के विकास के लिए ऐसे शोज का होना बहुत जरूरी है. ये युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते है और हर उम्र का इंसान अपनी किस्मत को आजमा सकता है.
 

