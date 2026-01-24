विज्ञापन
पंजाब में रेल ट्रैक पर धमाका, गणतंत्र दिवस से पहले ब्लास्ट से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, ड्राइवर घायल

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खानपुर के पास रेलवे लाइन पर एक धमाका हुआ है. इससे मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि चालक घायल हो गया है.

  • पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे लाइन पर एक ब्लास्ट हुआ है, जिससे मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ
  • ब्लास्ट खानपुर के पास रेलवे लाइन पर रात लगभग दस बजे हुआ, जिस समय मालगाड़ी उसी रास्ते से गुजर रही थी
  • धमाके से रेलवे लाइन का लगभग बारह फीट हिस्सा पूरी तरह उड़ गया और मालगाड़ी के चालक को चोटें आईं
फतेहगढ़ साहिब:

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गणतंत्र दिवस से पहले एक ब्लास्ट होने की खबर है. यह ब्लास्ट रेलवे लाइन पर किया गया. इससे रेलवे लाइन को ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश सामने आई है. इस ब्लास्ट से मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है. मालगाड़ी का चालक भी इसमें घायल हो गया है. यह ब्लास्ट खानपुर के पास रेलवे लाइन पर हुआ है. सूत्रों ने बताया कि सरहिंद क्षेत्र में रेलवे लाइन पर ये ब्लास्ट रात करीब 10 बजे हुआ. जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, उसी वक्त यहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी.

बताया जा रहा है कि जैसे ही मालगाड़ी का इंजन खानपुर फाटकों के पास पहुंचा, तभी अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाके कारण रेलवे लाइन का करीब 12 फीट हिस्सा पूरी तरह उड़ गया.इस धमाके में मालगाड़ी के इंजन चालक को भी चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वहीं, गणतंत्र दिवस से पहले धमाके की घटना से इलाके में अफरा-तफरी भी मच गई है. इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. हालांकि, अब हालात ठीक हैं और 14 घंटे बाद रेलवे ट्रैक पर आवाजाही भी शुरू हो गई है.

पुलिस ने क्या बताया?

रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि रात को 9 बजकर 50 मिनट पर ब्लास्ट हुआ है. इस ब्लास्ट में ड्राइवर के गाल पर चोटें आई हैं. उन्होंने साफ किया कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं था, सिर्फ छोटा सा धमाका था. 

उन्होंने बताया कि ब्लास्ट में न तो मालगाड़ी के इंजन को कोई नुकसान पहुंचा है और न ही रेलवे ट्रैक को. पंजाब पुलिस की तरफ से साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की जा रही है. जांच एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है. जल्द ही इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा.

रेलवे ट्रैक को टारगेट कर रहे थे आतंकी

एनडीटीवी ने 2 दिन पहले ही बताया था कि पंजाब में आतंकी रेलवे ट्रैक को टारगेट कर सकते है. खुफिया एजेसिंयों ने अलर्ट जारी किया था. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने हाल के दिनों में कई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े थे. बताया जा रहा है कि ISI समर्थित बाबर खालसा इंटरनेशनल गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश रच रहा था. इसी कड़ी में शुक्रवार को 2.5 किलो IED/RDX भी बरामद किया गया है.

