पंजाब में कहां बना दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? NRI शख्स के घर लगा मेला, लोगों में सेल्फी लेने की होड़

जालंधर के गुरजीत सिंह माथारू ने कुछ ऐसा किया है जिसपर आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे एनआरआई गुरजीत सिंह माथारू वहां के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने किशनपुरा इलाके में अपने घर की चौथी मंजिल पर इसके जैसी ही एक हूबहु प्रतिमा बनवा कर लगवा ली. गुरजीत सिंह का घर अब आकर्षण का केंद्र बन गया है.आसपास ही नहीं बल्कि दूर-दूर से लोग इस स्टैच्यू को देखने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं.

कैसे आया विचार?

गुरजीत सिंह ने कहा कि वह 26 साल से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बसे हुए हैं, लेकिन हर साल वह भारत आते हैं और कुछ दिन यहां पर बिता कर वापस चले जाते हैं, लेकिन जब भी वह न्यूयॉर्क सिटी से निकलते हैं तो उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखता है जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं.उनके दिमाग में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लेकर आइडिया आया कि वह भी अपने घर की छत पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी लगाएंगे.

VIDEO | Punjab: Gurjeet Singh Matharu, an NRI living in New York for 26 years, has installed a Statue of Liberty replica on the fourth floor of his home in Jalandhar's Kishanpura area, drawing visitors from nearby and far away.



He said the idea came from seeing the Statue of… pic.twitter.com/7PkZaTzJFO — Press Trust of India (@PTI_News) March 21, 2026

कितने का खर्चा, लोग खिंचवा रहे सेल्फी

उन्होंने कहा कि एक याद के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने घर के छत पर लगाया है क्योंकि हर साल वह यहां आते थे,लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की याद हमेशा उनके दिमाग में रहती थी इसीलिए उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां लगाया है. एनआरआई गुरजीत सिंह माथारू ने कहा कि इस स्टैच्यू को बनाने में ₹300000 का खर्चा आया है और 20 से 25 दिन इस स्टैच्यू को बनाने में लगे हैं.इसके साथ उन्होंने कहा कि सिद्धूमूसेवाला के वह फैन हैं और वह उनके गानों को अक्सर सुनते हैं.गुरजीत सिंह ने कहा कि 3 दिन पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उनके घर की छत पर लगाया गया है. आसपास सहित दूर से भी लोग स्टैच्यू को देखने पहुंच रहे हैं और स्टैच्यू के साथ अपनी पिक्चरें भी खिंचवा रहे हैं.

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