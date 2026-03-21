हिमाचल घूमने गए पंजाब के 3 पर्यटकों की दर्दनाक मौत, डलहौजी में खाई में वाहन गिरने से हुआ हादसा

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार रात को दर्दनाक हादसा हो गया है. एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से 3 पर्यटकों की मौत हो गई है. इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक पर्यटक पंजाब के रहने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, मृतकों में एक युवती भी शामिल है, जो हिमाचल घूमने गए थे. उधर हादसे की सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे.

शुक्रवार रात को हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, हादसा चंबा जिले के डलहौजी इलाके में हुआ है. शुक्रवार रात गांधी चौक के पास डलहौजी-करेलनु सड़क पर चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वह (वाहन) खाई में गिर गया. इसे हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की मदद से घायलों को बचा लिया गया. पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सिमरनप्रीत कौर (18), सुरिंदर (25) और सोफिया (19) के रूप में हुई है. खाई में गिरकर जान गंवाने वाले तीनों पर्यटकों पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं.

तीन अन्य लोग हादसे में घायल

वहीं, हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मदद से पुलिस दल ने बचाया. घायलों में में प्रिंस (21), सुमनप्रीत (19) और बलबीर (20) शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि तीनों घायलों का डलहौजी के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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