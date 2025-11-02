जालंधर: कभी ऊंची बिल्डंग से लटका, तो कभी ब्रिज पर डंड बैठकें, ये स्टंट देख हैरान रह जाएंगे आप

जालंधर से स्टंटबाजी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक युवक कभी चलते ट्रेफिक के बीच चंदन नगर ब्रिज पर डंड बैठकें करता नजर आता है तो कभी 10 मंजिल से ऊंची बिल्डंग से लटक जाता है और कभी हाथ छोड़ पानी की टंकी के पिलरों पर चलता है. युवक ने यह सभी स्टंट शूट कर अपने यू ट्यूब चैनल और इंस्टा पेज पर शेयर किए. वो अपलोड वीडियो में कहता नजर आता है कि मैं महाकाल का भक्त हूं और मौत से नहीं डरता. इतना ही नहीं युवक ये भी कहता है कि एक दिन उस पर पर्चा होगा, लेकिन वह इस तरह के स्टंट करता ही रहेगा.

हाथ छोड़ रेलिंग पर हुआ खड़ा

दरअसल इंस्टा पर संजय रेपर के नाम से पेज चला रहा युवा दमोरिया रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ जाता है. हाथ छोड़कर रेलिंग पर खड़ा होता है और फिर वीडियो शूट करना शुरु कर देता है. संजय कहता है, "मौत नहीं मांगनी है. मैंने तो तबाही करनी है. मैं ऐसे स्टंट करके कहर डाल दूंगा कहर. डरना नहीं है किसी से. बदतमीजी नहीं करनी है. लव यू सो मच, सारेयां दा."

अंडर पास के पिलर पर चढ़कर हाथ छोड़कर स्टंट किए

युवक ने जालंधर के चंदन नगर अंडर पास के पिलर पर चढ़कर हाथ छोड़कर स्टंट किए और पिलर पर ही डंड बैठकें निकालीं. यहां वह कहता हुआ दिखाई देता है कि, "मुझे ज्ञान मत बांटा करो. मैं जो करने आया हूं, मुझे करने दिया करो. हम काम करते हैं और स्टंट भी करते हैं. देखो राजा ऊपर बैठा है और नीचे गाड़ियां चल रही हैं. आप मुझे नहीं रोक सकते. पता चले दुनिया में आए हैं. पर्चा भी हो सकता है मुझ पर."

आजकल रील्स के लिए युवा तरह-तरह के जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें करना गैरकानूनी है. ऐसा करना अपनी जान के साथ तो खेलना ही होता है साथ में दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं. इसलिए युवाओं से अपील है कि इस तरह के जानलेवा स्टंट करने से बचें.

'मैं ऐसे स्टंट करता रहूंगा'

संजय रेपर जालंधर के नेशनल हाईवे पर लोकेशन शेयर किए बिना कहता है कि, "मैं कहां पर हूं आज नहीं बताऊंगा. कुछ लोग हैं जो मुंह उठाकर मेरे घर पहुंच जाते हैं. मेरे परिवार को कहते हैं कि आपका लड़का जान खतरे में डाल रहा है. मैं उनको गाली नहीं देना चाहता. इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने क्या लेना है मुझसे. मैं ऐसे स्टंट करता रहूंगा. सबको एक दिन पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं और क्या करके गया हूं. अच्छी चीजें कभी ठीक नहीं लगतीं."

युवक ने अपने इंस्टाग्राम पेज संजय रेपर पर खतरनाक स्टंट के सैकड़ों वीडियो और शॉर्ट अपलोड किए हुए हैं. युवक का कहना है कि, "जिसने मेरे घर पर जाकर जितनी शिकायतें करनी है कर ले."