बड़े से बड़े स्टंट खुद कर जाता है ये एक्टर, बिल्डिंग से कूदने से भी नहीं लगता डर, प्लेन में बैठते ही कांपने लगते हैं हाथ पैर

फिल्मों में हीरो को देखकर लगता है कि वो किसी डर को नहीं मानते. ऊंची इमारतों से छलांग, खतरनाक स्टंट और मारधाड़, सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेते हैं. बॉलीवुड के सबसे फिट और एक्शन लविंग एक्टर्स में से एक टाइगर श्रॉफ भी ऐसे ही दिखते हैं. लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में टाइगर ने बताया कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी डर लगता है. हैरानी की बात ये है कि जिस इंसान को स्टंट से डर नहीं लगता, वो उड़ान भरने से घबरा जाता है.

उड़ान से डर, स्टंट से नहीं

टाइगर श्रॉफ ने बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से बहुत डर लगता है. कुछ साल पहले एक बहुत ज्यादा टर्बुलेंट फ्लाइट के बाद उनके मन में उड़ान का डर बैठ गया. टाइगर कहते हैं कि फ्लाइट से 10 दिन पहले ही उनका दिल घबराने लगता है और दिमाग में तरह-तरह के ख्याल लाने लगते हैं. अजीब बात ये है कि अगर उनसे किसी होटल की छत से स्विमिंग पूल में कूदने को कह दिया जाए, तो वो बिना सोचे कर लेंगे. लेकिन फ्लाइट का नाम आते ही बेचैनी शुरू हो जाती है. वो कहते हैं कि ये सब दिमाग का खेल है. डर असली नहीं होता, लेकिन महसूस बहुत होता है. ऐसे में वो अपनी बेचैनी को काबू करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का सहारा लेते हैं.

जिम ही थेरेपी है

टाइगर ने ये भी बताया कि जिम और मूवमेंट उनके लिए थेरेपी की तरह है. वो इतना वर्कआउट करना चाहते हैं कि कई बार ट्रेनर्स को उन्हें रोकना पड़ता है. आराम करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी मसल्स कम न हो जाएं या ग्रोथ रुक न जाए.

स्टंट की बात करें तो टाइगर ज्यादातर एक्शन सीन खुद करना पसंद करते हैं. वो हंसते हुए कहते हैं कि कई बार उनका बॉडी डबल पूछता है कि सर, पक्का करना है? टाइगर मानते हैं कि वो बॉडी डबल का काम खुद कर लेते हैं. लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बॉडी डबल को पूरा पैसा मिले. उन्हें स्टंट करने में डर नहीं, बल्कि मजा आता है. जैकी चैन की फिल्में देखकर बड़े हुए टाइगर के लिए मूवमेंट ही सुकून है.