हरियाणा में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. अंदर फंसे 36 साल के इंटीरियर डिजाइनर साहिल शर्मा को बाहर निकालने के लिए लोगों को कार का दरवाजा तोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. हादसे से कुछ देर पहले ही साहिल ने अपनी मां को फोन किया था, जो उनकी आखिरी बातचीत बन गई. हरियाणा के पंचकुला में कार में आग लगने से एक इंटीरियर डिजाइनर की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि कार में फंसे शख्स को बाहर निकालने के लिए दरवाजा तक तोड़ना पड़ा लेकिन इसके बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका. मृतक शख्स ने कार में आग लगने से कुछ वक्त पहले ही अपनी मां से फोन पर बात किया था.

मृतक साहिल शर्मा पंजाब के पीर मुछल्ला का रहने वाला था, जो अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गया है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया.

जिस शख्स पर घर के दो मासूम बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी, उसकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. कार में आग किन परिस्थितियों में लगी और हादसे के पीछे क्या वजह रही, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

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