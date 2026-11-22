साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद, पंजाब के जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह का अपने गांव 'जल्लूपुर खेड़ा' लौटना, उनके राजनीतिक संगठन 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा था. अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ़्तारी के बाद, पंजाब में उनकी पहली प्रत्यक्ष मौजूदगी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं. शनिवार को उनकी दादी के अंतिम संस्कार के दौरान जुटी भीड़ ने, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और उनके संगठन की लोगों को एकजुट करने की क्षमता को सबके सामने ला दिया है.

खडूर साहिब के सांसद को असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था. उन्हें अपनी 84 वर्षीय दादी, चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की मोहलत मिली थी. पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से उनके समर्थक पहुंचे, जो गांव जाने वाली सड़कों के किनारे खड़े थे और उन्होंने उन पर फूल बरसाए. जेल में बंद सांसद की एक झलक पाने के लिए कई लोग श्मशान घाट पर भी इकट्ठा हो गए.

हालांकि, उनकी वापसी के भावनात्मक पहलू से परे, इस भीड़ ने एक अहम राजनीतिक सवाल भी खड़ा कर दिया है- क्या लोगों की यह संख्या अमृतपाल की वापसी को लेकर लगाई गई उम्मीदों के अनुरूप थी? 'वारिस पंजाब दे' के समर्थकों को एक बहुत बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद थी, इसलिए शनिवार को जुटी इस भीड़ का आकलन, 2024 में उनकी चुनावी जीत से पैदा हुए राजनीतिक उत्साह के संदर्भ में ज़रूर किया जाएगा.

साथ ही, संगठन के वास्तविक जनाधार के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि यह मुलाक़ात हिरासत के दौरान केवल तीन घंटे के लिए थी, सुरक्षा बहुत कड़ी थी, और यह एक पारिवारिक अंतिम संस्कार का मौक़ा था.

अमृतपाल की लोकप्रियता बनाम संगठनात्मक ताकत

2024 के लोकसभा चुनावों में अमृतपाल के प्रदर्शन ने उन्हें पंजाब की पंथिक राजनीति में एक अहम ताकत के रूप में स्थापित कर दिया. डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते हुए, उन्होंने खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 4,04,430 वोट हासिल किए. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों के अंतर से हराया.

उनकी जीत ने साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता, उनकी मौजूदगी न होने पर भी, चुनावी समर्थन में बदल सकती है. इससे उनके समर्थकों को एक ऐसा राजनीतिक मंच तैयार करने का हौसला मिला, जो पंथिक दायरे में स्थापित पार्टियों, खासकर शिरोमणि अकाली दल को चुनौती दे सके.

जनवरी 2025 में, उनके पिता तरसेम सिंह ने श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' की शुरुआत की. इसका मकसद इस संगठन को बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल के एक विकल्प के रूप में पेश करना था.

इसलिए, शनिवार के आयोजन को यह परखने के एक मौके के तौर पर देखा जा रहा था कि क्या अमृतपाल की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, और क्या यह संगठन उस संसदीय क्षेत्र से बाहर भी समर्थकों को एकजुट करने की क्षमता रखता है, जिसका अमृतपाल प्रतिनिधित्व करते हैं.

आने वाले महीनों में किसी नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता और किसी राजनीतिक संगठन की संगठनात्मक ताकत के बीच का अंतर बहुत अहम होगा. क्या 'वारिस पंजाब दे' अमृतपाल को लेकर दिख रहे उत्साह को पूरे राज्य में एक राजनीतिक आंदोलन में बदल पाएगा? या फिर इसका प्रभाव केवल अमृतपाल के निजी समर्थकों और खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा?

क्या यह अकाली दल के 'पंथिक' वोट बैंक के लिए एक चुनौती है?

अमृतपाल के सामने आने के व्यापक राजनीतिक मायने शिरोमणि अकाली दल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो लगातार चुनावी हार के बाद अपने पारंपरिक 'पंथिक' आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

सिख पहचान, नशाखोरी, सिखों के साथ कथित अन्याय और पंजाब को हाशिए पर धकेले जाने जैसे मुद्दों पर अमृतपाल की राजनीतिक बातों ने सिख युवाओं और उन मतदाताओं के बीच जगह बनाई है, जो पहले से मौजूद राजनीतिक दलों से असंतुष्ट हैं.

उनका संगठन उन मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकता है जो पारंपरिक रूप से अकाली दल का समर्थन करते रहे हैं, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां 'पंथिक' मुद्दों का चुनावी नतीजों पर काफी असर पड़ता है. अगर कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों में वोट बंटते हैं, तो भी इसका असर 2027 के कड़े मुकाबले वाली सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है.

हालांकि, अकाली दल के पास आज भी एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, अनुभवी नेतृत्व और पूरे पंजाब में राजनीतिक मौजूदगी है. वहीं, 'वारिस पंजाब दे' को अभी माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में अपनी पैठ बनानी है और यह साबित करना है कि उसका प्रभाव अमृतपाल के अपने निर्वाचन क्षेत्र से कहीं आगे तक है. इस संगठन के सामने चुनाव आयोग में पंजीकरण, कोई तय चुनाव चिह्न न होना और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर आंतरिक मतभेद जैसी चुनौतियां भी हैं.

अमृतपाल का लगातार जेल में रहना उनके राजनीतिक संगठन के लिए एक और अनिश्चितता है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत अप्रैल 2026 में खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें एक अन्य लंबित FIR के मामले में गिरफ्तार कर लिया. सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा का हवाला देते हुए, उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने का फैसला लिया गया.

पंजाब से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद, उनके समर्थक उन्हें एक राजनीतिक आवाज़ के रूप में पेश करते रहे हैं. शनिवार को उनके सामने आने से यह राजनीतिक बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है. इस कार्यक्रम से यह तो साफ हो गया कि अमृतपाल अभी भी लोगों का ध्यान खींचने में सक्षम हैं, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उनके प्रति दिख रहे इस उत्साह को एक संगठित चुनावी अभियान में बदला जा सकता है.

अकाली दल के सामने सवाल यह है कि क्या वह 'वारिस पंजाब दे' के अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले, अपने पारंपरिक 'पंथिक' जनाधार को वापस हासिल कर सकता है. वहीं, अमृतपाल के संगठन के लिए चुनौती यह साबित करने की है कि उनका राजनीतिक प्रभाव केवल उनके जेल में बंद नेता के व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं है.

जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, जल्लूपुर खेड़ा में हुआ यह कार्यक्रम उभरते हुए 'पंथिक' समीकरणों को समझने का एक अहम मौका देता है, लेकिन असली चुनावी परीक्षा अभी बाकी है.

इसे भी पढ़ें: पंजाब की राजनीति को कितना बदलेगी अमृतपाल सिंह की एक दिन की वापसी, सिख वोटों पर हलचल तेज