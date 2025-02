Patna Encounter: 5 थानों की पुलिस, STF कमांडो का घेरा... पटना में ढाई घंटे धायं-धायं की पूरी इनसाइड स्टोरी

बिहार की राजधानी पटना का कंकड़बाग इलाका मंगलवार को ढाई घंटे तक गोलियों की गूंज से दहलता रहा. रुक-रुक कर हो रही फायरिंग से आस-पास के लोग दहशत में रहे. एक मकान में छिपे बदमाशों को काबू करने की कोशिश में बिहार पुलिस की STF के साथ-साथ पांच थानों की पुलिस लगी. करीब ढाई घंटे तक लगातार चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

हालांकि आशंका जताई जा रही कि कुछ बदमाश मौके से भाग भी चुके हैं. जिसकी धरपकड़ में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है. लेकिन इस गोलीबारी का कारण क्या था? पुलिस ने कैसे बदमाशों को गिरफ्तार किया? पढ़ें पटना एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी.

सबसे पहले देखें पटना एनकाउंटर की कुछ तस्वीरें



कंकड़बाग इलाके में मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभालते एसटीएफ के जवान.

ढाई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद बदमाश को पकड़कर ले जाती पुलिस.

कंकड़बाग बिहार की राजधानी पटना का पॉश इलाका है. यहां मंगलवार दोपहर बाद अचानक गोलियों की गूंज और पुलिस जवानों की मुस्तैदी से फिल्मी सीन क्रिएट हो गया. मिली जानकारी के अनुसार कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित राम लखन पथ इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई.

मुठभेड़ शुरू होते ही 5 थानों की पुलिस और एसटीएफ मौके पर पहुंची. फिर खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश एक पांच मंजिला मकान में घुस गए. बदमाश जिस घर में घुसे, वहां पहले से कई आम लोग भी थे. ऐसे में पुलिस के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना बड़ी चुनौती थी. जब पुलिस ने उस मकान को घेर लिया तो अपराधी पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग करने लगे.

बदमाशों द्वारा फायरिंग की बात सामने आते ही अभियान और तेज हुआ. बुलेटप्रूफ जैकेट के साथ हथियार से लैस कमांडो भी मौके पर पहुंचे. फिर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने घर में छिपे बदमाशों से सरेंडर करने की अपील की. लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फिर से फायरिंग कर दी.

