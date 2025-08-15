बेखौफ अपराधियों ने डायल 112 के ड्राइवर को मारी गोली, परिजनों ने लगाया रंजिश का आरोप

बिहार के गोपालगंज में अपराधियों का हौसला एक बार फिर बुलंद है. यहां पर बेखौफ अपराधियों ने स्वतंत्रता दिवस की शाम को डायल 112 के ड्राइवर को सरेआम गोली मार दी. गोली लगने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है.

क्या है पूरा मामला

मामला बैकुंठपुर के चमनपुरा गांव का है. जानकारी के मुताबिक पीड़ित डायल 112 के ड्राइवर का नाम उमेश पांडे है. 40 वर्षीय उमेश पांडे बैकुंठपुर के चमनपुरा गांव के रहने वाला है. बताया जाता है कि शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो छुट्टी पर अपने गांव चमनपुरा गया हुआ था. यहीं पर घर के पास में ही उनके ऊपर अपराधियों ने गोली चला दी. गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद परिजनों ने बैकुंठपुर सीएससी में भर्ती कराया. जहां से उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर कर दिया गया. यहां से भी गंभीर हालत को देखते हुए बड़े संस्थान के लिए रेफर कर दिया गया है.

परिजनों ने लगाया रंजिश का आरोप

गोलीबारी की इस घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि गोली मारने वाले आरोपी का नाम पिंटू पांडे और गोविंदा पांडेय है. दोनों आरोपी भी बैकुंठपुर के चमनपुरा गांव के ही बताया जा रहे हैं. परिजनों ने बताया कि दोनों आरोपी गांव में शराब और हथियार की बिक्री करते थे. जिसको लेकर उमेश पांडे ने विरोध दर्ज कराया था. इसी रंजिश को लेकर उसे गोली मारी गई है.

बता दें कि डायल 112 का ड्राइवर उमेश पांडे की तैनाती विशंभरपुर थाना क्षेत्र में थी. जो डायल 112 के ड्राइवर ग्रुप में तैनात था. सरेआम हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. वहीं, पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है.