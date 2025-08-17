विज्ञापन
पटना शहर में कुख्यात विजय साहनी गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली

पटना शहर में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात विजय साहनी गैंग के बदमाशों के साथ यह मुठभेड़ हो रही है.

Read Time: 1 min
बिहार पुलिस (फाइल फोटो)
पटना:

Bihar Crime: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. खास बात यह है कि यह मुठभेड़ पटना शहर में हो रही है. पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर के नजदीक पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी चल रही है. इससे आस-पास में दहशत क माहौल है. आस-पास के थानों से यहां पुलिस को भेजा गया है. वरीय अधिकारी भी मौके पर नजर बनाए है.

बताया गया कि विजय साहनी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही है. एक अपराधी को गोली लगने की खबर भी सामने आई है. पुलिस के बड़े अधिकारी मौके के लिए रवाना किए गए है. भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया गया है. बताते चले कि विजय साहनी कई लूटकांड के केस में वांटेड अपराधी है. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

