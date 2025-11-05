विज्ञापन
30 बार हुई रेप की शिकार, 7 लोगों का किया कत्ल- दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी OTT पर

इस सीरियल किलर ने खुद बताया कि उसका 30 से ज्यादा बार रेप हुआ था और उसकी जिंदगी सड़कों पर गुजरी थी. इसने 7 लोगों का कत्ल किया था. इसकी पूरी कहानी OTT पर दस्तक दे चुकी है.

OTT पर दस्तक दे चुकी हैं दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी

अक्सर जब “सीरियल किलर” शब्द सुनाई देता है, तो हमारे जेहन में किसी मर्द की छवि उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कुख्यात महिला सीरियल किलर्स में से एक ने अपनी जिंदगी दर्द, शोषण और प्रतिशोध के उस अंधेरे से शुरू की थी, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं थी? यह कहानी है एलीन वुर्नोस की- जिसे मीडिया ने क्वीन ऑफ द सीरियल किलर्स . इस सीरियल किलर पर ना सिर्फ फिल्म बनी, और दुनिया भर में लोकप्रिय हुई. बल्कि इस नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक डॉक्युमेंट्री भी आई है.

एलीन वुर्नोस का जन्म 1956 में मिशिगन (अमेरिका) में हुआ था. बचपन से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा. पिता एक मानसिक रोगी और अपराधी, मां ने बचपन में ही छोड़ दिया. 13 साल की उम्र तक वह कई बार यौन शोषण का शिकार हुई. खुद Aileen ने बताया कि करीब 30 बार रेप झेलने के बाद उसका विश्वास इंसानियत से उठ गया.

कम उम्र में ही एलीन वुर्नोस ने सड़कों पर जीविका के लिए वेश्यावृत्ति शुरू कर दी. इसी दौरान 1989 से 1990 के बीच उसने फ्लोरिडा हाईवे पर सात पुरुषों की हत्या की. उसके मुताबिक, ये सभी पुरुष उसे यौन शोषण के लिए धमका रहे थे। वह कहती थी, “मैंने उन्हें बचाव में मारा, क्योंकि वे मेरा रेप करने जा रहे थे.” लेकिन जांच एजेंसियों ने इसे सीरियल मर्डर केस माना. एलीन वुर्नोस को 1991 में गिरफ्तार किया गया और 2002 में लेथल इंजेक्शन से मौत की सजा दी गई. 

एलीन वुर्नोस की कहानी पर 2003 में फिल्म “मॉन्स्टर” फिल्म बनी, जिसमें चार्लीज थेरॉन ने एलीन वुर्नोस का किरदार निभाया और ऑस्कर जीता. एलीन वुर्नोस की जिंदगी पर नेटफ्लिक्स पर "एलीन: क्वीन ऑफ द सीरियल किलर्स" नाम से डॉक्युमेंट्री आई है. इसमें एलीन वुर्नोस की जिंदगी को काफी करीब से समझने का मौका मिलता है. यही नहीं, इसमें रियल फुटेज इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं. 

