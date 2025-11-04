विज्ञापन

द नैना मर्डर केस...से लेकर वेडनेसडे सीजन 2 तक, वीकेंड की ये 8 वेब सीरीज करेंगी पूरा एंटरटेनमेंट

इस वीकेंड आपके लिए बेस्ट बिंज वॉच लिस्ट तैयार है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती रहती हैं और इस वीकेंड आप अपने मूड के हिसाब से एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं.

इस वीकेंड ओटीटी पर बोरियत को कहिए ‘बाय-बाय’!
नई दिल्ली:

हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारी नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती रहती हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड क्या देखें, तो टेंशन मत लीजिए. चाहे आपको सस्पेंस और थ्रिल पसंद हो या रियल लाइफ ड्रामा या फिर हिस्ट्री पर बेस्ड कहानियां, इस हफ्ते हर मूड के लिए कुछ न कुछ है.
चलिए जानते हैं उन 8 शानदार वेब सीरीज के बारे में जिन्हें आप इस वीकेंड बिंज-वॉच कर सकते हैं .

द नैना मर्डर केस (Jio Hotstar)
कोंकणा सेन शर्मा इस बार एसीपी संयुक्ता दास के रोल में हैं. एक सख्त पुलिस ऑफिसर जो एक छोटी बच्ची 'नैना' की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुट जाती है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ उलझा हुआ है. एक स्ट्रॉन्ग फिमेल लीड वाली इंटेंस थ्रिलर — इसे मिस मत कीजिए!

जमुना पार सीजन 2 (MX Player)
दक्षिण दिल्ली की पॉलिटिक्स, रिश्तों और कॉर्पोरेट ड्रामे से भरी इस सीरीज में ऋत्विक साहोरे फिर लौट आए हैं. दिल्ली की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई दिखाती ये सीरीज युवाओं को खूब पसंद आएगी.

3. ऐलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 (Netflix)
अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है. अरिसु और उसागी एक बार फिर उस खतरनाक दुनिया में फंस गए हैं जहां सिर्फ दिमाग और हिम्मत ही काम आती है.

इंस्पेक्टर जेंडे (Netflix)
मनोज बाजपेयी को देखना हमेशा एक एक्सपीरियंस होता है. इस सीरीज में वो एसीपी मधुकर जेंडे बने हैं जो 1980 के दशक के कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को पकड़ने के मिशन पर हैं. रियल लाइफ इंस्पायर्ड ये थ्रिलर आपको स्क्रीन से जोड़े रखेगी.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Netflix)
आर्यन खान की डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी दुनिया को बेहतरीन तरीके से दिखाती है, नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स और ग्लैमर के पीछे की हकीकत. अगर आप बॉलीवुड की अंदर की कहानी जानना चाहते हैं, तो यह सीरीज जरूर देखें.

द ट्रायल सीजन 2 (Jio Hotstar)
काजोल एक बार फिर लौटी हैं नोयोनिका सेनगुप्ता बनकर. एक वकील जो अपने बदनाम पति और मुश्किल हालातों के बीच अपने करियर और आत्म-सम्मान के लिए लड़ती है. इमोशनल और इंस्पायरिंग दोनों का सही कॉम्बिनेशन.

हाउस ऑफ गिनीज (Netflix)
1920 के दौर में सेट यह ऐतिहासिक ड्रामा गिनीज ब्रूअरी फैमिली के रहस्यों और विरासत की कहानी है. शाही अंदाज, पुराने दौर की झलक और दमदार कहानी, पीरियड ड्रामा के फैंस को ये जरूर पसंद आएगी.

 वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 (Netflix)
‘नेवरमोर अकादमी' के रहस्यों की परतें फिर खुलने वाली हैं. अगर आपको मिस्ट्री और डार्क ह्यूमर पसंद है, तो वेडनेसडे का ये नया पार्ट आपको पूरी तरह एंटरटेन करेगा.
 

