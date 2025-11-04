ये एक्ट्रेस के प्रॉफिट का गांरटी, रिलीज से पहले की प्रोड्यूसर की बल्ले बल्ले, ना ये दीपिका, ना ही प्रियंका ना ही करीना

पुष्पा फ्रेंचाइजी और एनिमल जैसी मास एक्शन फिल्मों से धमाका करने के बाद रश्मिका मंदाना अब अपनी अगली फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' से गदर मचाने के लिए तैयार हैं. 'द गर्लफ्रेंड' में रश्मिका सोलो लीड रोल में नजर आएंगी. ये एक तेलुगू रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस के साथ दीक्षित शेट्टी लीड रोल में होंगे. राहुल रविंद्रन ने फिल्म का निर्देशन किया है. फिल्म 7 नवंबर को तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी, लेकिन अपनी थिएट्रिकल रिलीज से पहले फिल्म ने ओटीटी डील में करोड़ों रुपये कमा लिए हैं. फिल्म थिएटर से उतरने के बाद ओटीटी के अग्रणी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

#TheGirlfriend has fetched impressive non-theatrical deals????



????Netflix – ₹14 Cr

????Satellite – ₹4 Cr

????Audio – ₹3 Cr#RashmikaMandanna's star power & the banner's reputation have worked wonders. pic.twitter.com/GIIVHsW3pM — Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 3, 2025

रिलीज से पहले कमाए करोड़ों रुपये

फिल्म द गर्लफ्रेंड ने अपनी रिलीज से पहले ओटीटी डील से मोटा पैसा कमा लिया है. फिल्म थिएटर से उतरने के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, हालांकि अभी इसकी ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है. फिल्म को नेटफ्लिक्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा है और इसके सैटेलाइट राइट्स 4 करोड़ और ऑडियो राइट्स 3 करोड़ रुपये में बिके हैं. कुल मिलाकर द गर्लफ्रेंड ने अपनी रिलीज से पहले 21 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब फिल्म को थिएटर पर कैसा रिस्पांस मिलता है, इसका इंतजार रहेगा.

रश्मिका का बढ़ता सक्सेस ग्राफ

बता दें, हालिया रिलीज भूतिया लव स्टोरी बॉलीवुड फिल्म थामा में दिख रहीं रश्मिका का सक्सेस ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. साल 2016 में फिल्म किरिक पार्टी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली रश्मिका अब इंडियन सिनेमा की पहचान बन चुकी हैं. नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका अपनी डेब्यू फिल्म से ही छाई गई थीं. जब बॉलीवुड में मौका मिला तो शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुईं और फिर एनिमल और थामा से साबित कर दिया कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है. पुष्पा फ्रेंचाइजी ने रश्मिका मंदाना को स्टार एक्ट्रेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया. द गर्लफ्रेंड के अलावा उनकी अपकमिंग फिल्मों में कॉकटेल 2 और मायसा भी शामिल हैं.