लौट रही है गेम ऑफ थ्रोन्स...की दुनिया, इस दिन होगा ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का धमाका, जानें कब- कहां देख सकेंगे

वेब सीरीज देखना लोगों को बहुत पसंद होती है. टाइम मिलने पर एक साथ कई सीजन देख डालते हैं. ऐसी ही एक सीरीज आ रही है जिसे आप एक बार में देखे बिना खुद को रोक ही नहीं पाएंगे.

गेम ऑफ थ्रोन्स का जादू फिर से छाने वाला है
गेम ऑफ थ्रोन्स ज्यादातर लोगों ने देखा है. लोग इसके बहुत बड़े फैन भी हैं. अब इसके फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि इसका स्पिन ऑफ आखिरकार आने वाला है. ए नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ है जिसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हैं. लोग इसके रिलीज होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब मेकर्स ने इसके प्रीमियर की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. द नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम के पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट भी शेयर कर दी है. जिसे देखने के बाद लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं. आइए आपको बताते हैं इसे देखने के लिए अभी आपको कितना इंतजार करना होगा और ये किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

कब और कहां होगी रिलीज
मेकर्स ने सीरीज का खास पोस्टर शेयर किया है. जिसकी टैगलाइन ए टॉल टेल दैट बिकम लेजेंड दी है. पोस्टर से देखने को पता चल रहा है कि ये सीरीज एक्शन पैक्ड होने वाली है. इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन का डार्क साइड देखने को मिलेगा. खास बात ये है कि इस पोस्टर को गेम ऑफ थ्रोन्स के अकाउंट से शेयर किया गया है. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'इस सर्दियों में स्प्रिंग आने वाला है. ए नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम का प्रीमियर जनवरी में होने वाला है. ये एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगा.'

इंडिया में कहां देख पाएंगे शो
रिपोर्ट्स के मुताबिक ए नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम को लोग विदेशों में मैक्स पर देख पाएंगे. वहीं इंडिया में लोग इसे साल 2026 की शुरुआत में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस अनाउंसमेंट के साथ फैंस बहुत खुश हैं. एक ने लिखा- सभी लोग जाग जाओ, सर्दियां आ रही हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- मुझे ये पोस्टर बहुत पसंद आया. एक ने लिखा- अब इंतजार नहीं हो रहा है.

