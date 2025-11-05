विज्ञापन
वोटर लिस्‍ट पर राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से निकली यह ब्राजील की मॉडल कौन है?

राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्‍ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया. उन्‍होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया. आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा में वोटिंग लिस्‍ट के लिए कैसे आया?

Read Time: 3 mins
क्यों एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर हैं...
  • राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से अधिक फर्जी वोटों की मौजूदगी का दावा किया है
  • राहुल गांधी ने बताया कि एक महिला मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्ट में है जो 22 बार वोट कर चुकी है
  • राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर यूपी और हरियाणा दोनों में एक ही वोटरों का दोहरा मतदान करने का आरोप लगाया
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग लिस्‍ट में धांधली के गंभीर अरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्‍ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है. उन्‍होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया. आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा में वोटिंग लिस्‍ट के लिए कैसे आया? एक मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्‍ट में है. हरियाणा की मतदाता सूची में ये महिला कैसे आई? इस ब्राजीलियन मॉडल का नाम मैथ्यूज फेरारो बताया जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, इनमें से 25 लाख वोटों की वोटों की चोरी हुई. इसके लिए फर्जी फोटो का इस्‍तेमाल किया गया. क्यों एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर है, 12.5 फीसदी हरियाणा में फर्जी वोटर थे. इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने पहले हरियाणा की वोटर लिस्‍ट पर आपत्ति क्‍यों नहीं जताई थी. हरियाणा की वोटर लिस्‍ट के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई है. 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, 'बीजेपी के हजारों वोटर उनके नेता यूपी में भी वोट करते हैं, वो हरियाणा में भी वोट करते हैं. दालचंद यूपी के मंत्री के साथ बैठे हैं सरपंच हैं, यही आदमी और उनका बेटा यशवीर हरियाणा में आए और यहां भी वोटिंग किया. पिता का नाम बदल गया. बीजेपी नेता के हजारों नेता बीजेपी के लिए यूपी में वोट करते हैं और हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं. वोट चोरी के पक्के सबूत हैं.'

पोस्‍टल बैलेट और रियल वोटर्स में अंतर

राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में पोस्‍टल बैलट में पड़े वोटरों का जिक्र करते हुए कहा, 'हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पोस्टल बैलट और असल वोटर्स का मिजाज अलग-अलग रहा. पोस्टल बैलट में कांग्रेस को 76 वोट मिले थे और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें ही मिलती. हमेशा ऐसा होता रहा है कि पोस्टल बैलट और वास्तविक मत, दोनों की एक ही दिशा होती है. इसके बाद एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया था, लेकिन पोस्टल बैलट में भी कांग्रेस जीत रही थी.  हालांकि, आखिर में कांग्रेस 22 हजार 779 वोट से हार गई. कुल मिलाकर राज्य में एक लाख से अधिक वोट का डिफरेंस था. हमारे पास इसके पक्‍के सबूत हैं.

एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई

राहुल ने कहा कि सभी वोटर 104 और 103 मकान में रह रहे हैं. ये किस चीज की लिस्ट है, चुनाव आयोग के पास डेटा है कि ये किनके नाम हैं. चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि कई बार एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई. यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेड डिलीट कर दिया. क्योंकि कई बार लोगों ने वोट डाले. इसके कई उदाहरण हैं. ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है. ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू कोई इनको नहीं जानता था, वो आ गईं और कहा मेरा नाम दुर्गा है और वोट कर दिया.

