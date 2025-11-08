राहुल वी एस भारत के 91वें ग्रैंडमास्टर बने, एशियाई जूनियर चैंपियन भी हैं राहुल

भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप को एक राउंड शेष रहते हुए जीतकर देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बन गये हैं. यह 21 वर्षीय खिलाड़ी एशियाई जूनियर चैंपियन भी है. वह 2021 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने थे.

अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने एक्स पर लिखा, ‘‘राहुल वी एस को एक राउंड शेष रहते आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने और इस प्रक्रिया में देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बनने पर हार्दिक बधाई. आपको आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करने और भारत को गौरवान्वित करने में निरंतर सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं.'

फिलीपीन्स में आसियान व्यक्तिगत चैम्पियनशिप में राहुल ने जीत हासिल करके अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया. वह पिछले दो सप्ताह के अंदर ग्रैंडमास्टर बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. उनसे पहले युवा खिलाड़ी इलमपर्थी ए आर ने 30 अक्टूबर को यह उपलब्धि हासिल की थी.

यह भी पढ़ें- भारत नहीं आएंगे स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो, फैन्स को झटका, अल-नासर और एफसी गोवा के बीच होगा मुकाबला