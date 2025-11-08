विज्ञापन
राहुल वी एस भारत के 91वें ग्रैंडमास्टर बने, एशियाई जूनियर चैंपियन भी हैं राहुल

राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप को एक राउंड शेष रहते हुए जीतकर देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बन गये हैं.

Raahul V S
  • राहुल ने फिलीपीन्स में आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप एक राउंड शेष रहते जीतकर ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया
  • राहुल वीएस देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बने और वे पहले भी एशियाई जूनियर चैंपियन रह चुके हैं
  • राहुल ने 2021 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी और हाल ही में ग्रैंडमास्टर नॉर्म पूरा किया
भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप को एक राउंड शेष रहते हुए जीतकर देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बन गये हैं. यह 21 वर्षीय खिलाड़ी एशियाई जूनियर चैंपियन भी है. वह 2021 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने थे.

अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने एक्स पर लिखा, ‘‘राहुल वी एस को एक राउंड शेष रहते आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने और इस प्रक्रिया में देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बनने पर हार्दिक बधाई. आपको आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करने और भारत को गौरवान्वित करने में निरंतर सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं.'

फिलीपीन्स में आसियान व्यक्तिगत चैम्पियनशिप में राहुल ने जीत हासिल करके अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया. वह पिछले दो सप्ताह के अंदर ग्रैंडमास्टर बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. उनसे पहले युवा खिलाड़ी इलमपर्थी ए आर ने 30 अक्टूबर को यह उपलब्धि हासिल की थी.

