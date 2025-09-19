विज्ञापन
Neeraj Chopra: "तमाम चुनौतियों के बावजूद..." नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हार पर लिखा इमोशनल पोस्ट

Neeraj Chopra Reaction on World Athletics Championship: जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. वह आठवें स्थान पर रहे. चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें सीजन के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी.

Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा
टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा आठवें स्थान पर रहे.
नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें सीजन के अंत में ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और वह निराश हैं.
सचिन यादव ने चौथे स्थान पर रहते हुए पदक जीतने से मात्र चालीस सेंटीमीटर की दूरी पर रह गए.

जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन का फाइनल खेला गया. भारत के स्टार जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. वह आठवें स्थान पर रहे. चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें सीजन के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी.

नीरज चोपड़ा ने एक्स पर लिखा,"मैंने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में सीजन के अंत की उम्मीद इस तरह नहीं की थी. मैं तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरे लिए नहीं था."

सचिन यादव फाइनल में चौथे नंबर पर रहे और महज 40 सेमी से तीसरा स्थान हासिल करने से चूक गए. उनके लिए नीरज ने लिखा,"सचिन के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगभग पदक जीत लिया था."

चोपड़ा ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को भी बधाई दी. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा,"आप सभी के समर्थन के लिए आभारी हूं. इससे मुझे और मजबूती से वापसी करने का दृढ़ संकल्प मिलता है."

चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गत विजेता के रूप में उतरे थे. वह 2023 में बुडापेस्ट में खेली गई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे. टोक्यो नेशनल स्टेडियम में 84.03 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे चोपड़ा का लगातार 26 पोडियम फिनिश का सिलसिला टूट गया. यह वही स्टेडियम है, जहां 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीत नीरज पूरी दुनिया में छा गए थे.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन में लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कॉट ने 88.16 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता, दो बार के चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर के साथ रजत पदक जीता और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 86.67 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता.

भारत के सचिन यादव 86.27 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे. सचिन यादव बेशक पदक नहीं जीत सके, लेकिन भविष्य में नीरज के साथ-साथ अब उनसे भी पदक की उम्मीद भारत को रहेगी.

