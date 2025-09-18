विज्ञापन
Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem LIVE Updates World Athletics Championships Final: फाइनल शुरू हो गया है. इस बीच नीरज चोपड़ा खिताब नहीं बचा सके और पांचवे प्रयास में फाउल के साथ बाहर हो गए. इससे पहले चार प्रयासों के बाद, वह आठवें स्थान पर रहे थे. उनके चार थ्रो हैं - 83.65 मीटर, 84.03 मीटर, फ़ाउल और 82.86 मीटर. पाकिस्तान के अरशद नदीम बाहर हो गए हैं और दसवें स्थान पर रहे. भारत के सचिन यादव पांचवे प्रयास में 85.96 मीटर थ्रो के साथ अगले राउंड में पहुंच गए हैं.

नीरज चोपड़ा ने इस सीज़न की शुरुआत में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था, इतिहास का पीछा कर रहे हैं क्योंकि वह सबसे बड़े मंच पर अपने ताज का बचाव करना चाहते हैं. उनके और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच प्रतिद्वंद्विता फिर से केंद्र में होगी.

क्वालीफिकेशन दौर में ऐसा रहा था प्रदर्शन

चोपड़ा क्वालीफिकेशन दौर में 84 . 85 मीटर के थ्रो के साथ ग्रुप में तीसरे और कुल छठे स्थान पर रहे. दूसरी ओर नदीम ने 76 . 99 मीटर के साथ शुरूआत की और दूसरा थ्रो 74 . 17 मीटर का फेंका. ऐसा लग रहा था कि वह फाइनल के लिये क्वालीफाई नहीं कर पायेंगे लेकिन तीसरा और आखिरी प्रयास 85 . 28 मीटर का रहा. वह पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे.

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद चोपड़ा का सामना पहली बार नदीम से हुआ. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92 . 97 का थ्रो फेंककर स्वर्ण जीता था जबकि तोक्यो ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा 89 . 45 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. नदीम ने इस साल सिर्फ एक टूर्नामेंट खेला और मई में कोरिया में हुई एशियाई चैम्पियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था. जुलाई में उनका घुटने का आपरेशन हुआ था.

इससे पहले बुडापेस्ट में पिछली विश्व चैम्पियनशिप में नीरज ने 88 . 17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता था जबकि नदीम दूसरे और वालेश तीसरे स्थान पर रहे थे. भारत के किशोर जेना पांचवें और डी पी मनु छठे स्थान पर रहे थे.

Sep 18, 2025 17:15 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: सचिन यादव 80.95 मीटर थ्रो के साथ चौथे पायदान पर रहे

भारत मेडल की रेस से बाहर, सचिन यादव 80.95 मीटर थ्रो के साथ चौथे पायदान पर रहे

Sep 18, 2025 17:04 (IST)
पाकिस्तान के अरशद नदीम गुरुवार को टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 2025 संस्करण में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 10वें स्थान पर रहे.

Sep 18, 2025 17:04 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: सचिन यादव छठे राउंड में पहुंचे

सचिन यादव पांचवे प्रयास में 85.96 मीटर थ्रो के साथ अगले राउंड में पहुंचे  

Sep 18, 2025 17:02 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: 26 प्रतियोगिताओं में पहली बार पोडियम स्थान से बाहर रहे नीरज

नीरज के हाथ से भाला निकलते हुए अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अपनी गति बनाए नहीं रख पाए और लाइन से बाहर गिर गए. उन्होंने पांचवें प्रयास में फ़ाउल के साथ बाहर गो गए और 26 प्रतियोगिताओं में पहली बार पोडियम स्थान से बाहर रहे.

Sep 18, 2025 16:57 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: नीरज चोपड़ा फाउल के साथ हुए बाहर

पांचवे प्रयास में नीरज चोपड़ा फाउल के साथ हुए बाहर, पदक की होड़ में बरकरार सचिन यादव

Sep 18, 2025 16:53 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: पदक की होड़ में बरकरार सचिन यादव

पदक की होड़ में बरकरार सचिन यादव, चौथे राउंड में फेंका 84.90 मीटर का थ्रो

Sep 18, 2025 16:44 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: नीरज चोपड़ा पांचवें राउंड में पहुंचे

चौथे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने फेंका 82.86 मीटर का थ्रो, पांचवें राउंड में पहुंचे.

Sep 18, 2025 16:42 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: अरशद नदीम हुए बाहर

चौथे राउंड में फाउल के साथ ही अरशद नदीम हुए बाहर 

Sep 18, 2025 16:38 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: तीसरे राउंड में सचिन यादव चौथे और नीरज चोपड़ा आठवें पायदान पर

सचिन यादव ने अपने तीसरे प्रयास में 85.71 मीटर की दूरी तय की. वह भारत के नीरज चोपड़ा से काफ़ी आगे चौथे स्थान पर हैं, जो आठवें स्थान पर हैं.

Sep 18, 2025 16:31 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: एलिमिनेशन राउंड शुरू

तीसरे राउंड के अंत में सबसे निचले दो स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा.

Sep 18, 2025 16:27 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: तीसरे प्रयास में फाउल कर बैठे नीरज चोपड़ा

तीसरे प्रयास में फाउल कर बैठे नीरज चोपड़ा, दूसरे राउंड में आठवें पायदान पर रहे थे 

Sep 18, 2025 16:23 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: नीरज सातवें नंबर पर

Sep 18, 2025 16:16 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: दूसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने फेंका 84.03 मीटर का थ्रो

दूसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने फेंका 84.03 मीटर का थ्रो रहा. अभी वह छठे स्थान पर हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह यहीं पर समाप्त नहीं होंगे. नदीम अशरफ फाउल कर बैठे. 

Sep 18, 2025 16:12 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फ़ाइनल लाइव: सचिन का जलवा

भारत के दूसरे फाइनलिस्ट, सचिन यादव के लिए यह भाला फेंक स्पर्धा में क्या ही शानदार शुरुआत है! उन्होंने 86.27 मीटर की शुरुआती थ्रो फेंककर सबको चौंका दिया है. फ़िलहाल, यह भारतीय खिलाड़ी दूसरे स्थान पर है. वह इस स्थान को कब तक बरकरार रख सकते हैं या इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? आइए जानें.

Sep 18, 2025 16:08 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम फ़ाइनल लाइव: नीरज, अरशद से आगे

अरशद नदीम ने 82.73 मीटर के थ्रो से शुरुआत की है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 83.65 मीटर की दूरी तय की है. दोनों खिलाड़ियों के लिए यह उनके मानकों के हिसाब से एक औसत शुरुआत है.

Sep 18, 2025 16:07 (IST)
World Athletics Championships Final Live Updates: नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम फ़ाइनल लाइव मुकाबला शुरू!

जर्मनी के जूलियन वेबर ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फ़ाइनल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 84.59 मीटर की दूरी तय की है। फ़ाइनल के लिए यह शुरुआत अच्छी रही।

Sep 18, 2025 16:06 (IST)
World Athletics Championships 2025 Final, Neeraj Chopra Live Updates: फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद नीरज चोपड़ा ने दिया था दमदार बयान

फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद चोपड़ा का दमदार बयान!

चोपड़ा ने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पहले राउंड में ही स्वतः क्वालीफ़ाई हासिल कर ली. कल मुख्य दिन है. यह (साल की) मुख्य प्रतियोगिता है."

"मुझे अच्छा लग रहा है (विश्व चैंपियनशिप में आने पर). मैंने इस साल 90 मीटर की दूरी पार कर ली है और अपनी तकनीक पर (कोच जान ज़ेलेज़नी के साथ) काम कर रहा हूँ. मुझे बस फ़ाइनल के लिए स्वस्थ और केंद्रित रहने की ज़रूरत है. मैं तैयार हूँ." 28 अगस्त को डायमंड लीग फ़ाइनल से पहले लगभग दो महीने तक प्रतिस्पर्धा न करने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, "मैंने अपनी ट्रेनिंग की क्योंकि मैंने पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं की थी और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है. मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ. इसलिए मैंने कुछ समय लिया और डीएल (फ़ाइनल) के लिए ट्रेनिंग की."

