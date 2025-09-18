Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem LIVE Updates World Athletics Championships Final: फाइनल शुरू हो गया है. इस बीच नीरज चोपड़ा खिताब नहीं बचा सके और पांचवे प्रयास में फाउल के साथ बाहर हो गए. इससे पहले चार प्रयासों के बाद, वह आठवें स्थान पर रहे थे. उनके चार थ्रो हैं - 83.65 मीटर, 84.03 मीटर, फ़ाउल और 82.86 मीटर. पाकिस्तान के अरशद नदीम बाहर हो गए हैं और दसवें स्थान पर रहे. भारत के सचिन यादव पांचवे प्रयास में 85.96 मीटर थ्रो के साथ अगले राउंड में पहुंच गए हैं.

नीरज चोपड़ा ने इस सीज़न की शुरुआत में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था, इतिहास का पीछा कर रहे हैं क्योंकि वह सबसे बड़े मंच पर अपने ताज का बचाव करना चाहते हैं. उनके और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच प्रतिद्वंद्विता फिर से केंद्र में होगी.

क्वालीफिकेशन दौर में ऐसा रहा था प्रदर्शन

चोपड़ा क्वालीफिकेशन दौर में 84 . 85 मीटर के थ्रो के साथ ग्रुप में तीसरे और कुल छठे स्थान पर रहे. दूसरी ओर नदीम ने 76 . 99 मीटर के साथ शुरूआत की और दूसरा थ्रो 74 . 17 मीटर का फेंका. ऐसा लग रहा था कि वह फाइनल के लिये क्वालीफाई नहीं कर पायेंगे लेकिन तीसरा और आखिरी प्रयास 85 . 28 मीटर का रहा. वह पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे.

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद चोपड़ा का सामना पहली बार नदीम से हुआ. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92 . 97 का थ्रो फेंककर स्वर्ण जीता था जबकि तोक्यो ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा 89 . 45 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. नदीम ने इस साल सिर्फ एक टूर्नामेंट खेला और मई में कोरिया में हुई एशियाई चैम्पियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था. जुलाई में उनका घुटने का आपरेशन हुआ था.

इससे पहले बुडापेस्ट में पिछली विश्व चैम्पियनशिप में नीरज ने 88 . 17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता था जबकि नदीम दूसरे और वालेश तीसरे स्थान पर रहे थे. भारत के किशोर जेना पांचवें और डी पी मनु छठे स्थान पर रहे थे.