दिल्ली में प्रेसीडेंशियल सुइट में रुकेंगे मेस्सी, इतने लाख रुपये हैं एक दिन का किराया

Messi GOAT India Tour 2025: अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान GOAT लियोनेल मेस्सी कल सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे. मेस्सी और उनकी टीम दिल्ली के पास सितारा होटल लीला पैलेस में रुकेगी. मेस्सी और उनकी टीम के लिए एक पूरा फ्लोर बुक कर दिया गया है. उनकी पूरी टीम प्रेसीडेंशियल सुइट में रुकेगी. हर एक प्रेसीडेंशियल सुइट की कीमत 3:30 लख रुपए से लेकर 7 लख रुपए तक की बताई गई है. एक सूत्र ने यह भी बताया, 'सभी होटल स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वह होटल की कोई भी जानकारी किसी से शेयर ना करे.'

दुर्भेद्य किला बना होटल

एयरपोर्ट से पांच सितारा होटल लीला पैलेस तक पहुंचने में उन्हें आधे घंटे का वक्त लगेगा और कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके बाद दिल्ली के लीला पैलेस को एक दुर्भेद्य किला बना दिया गया है.

मुलाकात के लिए करोड़ रूपये तक खर्च

मेस्सी के होटल पहुंचते ही उनके साथ 'मीट एंड ग्रीट' प्रोग्राम रखा गया है. इस प्रोग्राम के तहत कई कॉरपोरेट और वीआईपी शख्सियतों की उनसे मुलाकात होनी है. लेकिन इस मुलाकात के लिए NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक कॉरपोरेट को एक करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़े हैं.

मेस्सी की मुलाकात पीएम मोदी और चुनिंदा शख्सियतों से

दिल्ली में मेस्सी की मुलाकात पीएम मोदी से तो होगी ही. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कई सारे पार्लियामेंटेरियन, कुछ चुनिंदा भारतीय क्रिकेटर और ओलंपिक और पैरालंपिक के पदक विजेताओं से भी उनकी मुलाकात तय की गई है.

क्रिकेटरों से मुलाकात

इसके बाद मेसी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला या अरुण जेटली स्टेडियम में आना है. स्टेडियम में एक फुटबॉल क्लीनिक के अलावा उनकी मुलाकात चुनिंदा क्रिकेटरों से भी होनी है.

वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियंस से मुलाकात

अरुण जेटली स्टेडियम से निकलकर मेसी और उनकी टीम पुराना क़िला जाएगी. यहां उनकी मुलाकात वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा, पैरालंपिक जैवलिन चैंपियन सुमित, एंटी ल वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, ओलंपिक पदक विजेता निषाद कुमार से होगी. यह सभी एडीडास के एक कार्यक्रम में मेसी से मुलाकात करेंगे.

इसके बाद मेसी तकरीबन 6:15 बजे एयरपोर्ट की ओर रवाना होंगे और 8:00 बजे भारत से वापस चले जाएंगे.