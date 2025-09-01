India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match: भारत सोमवार को एशिया कप 2025 हॉकी पूल ए मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाफ 11-0 से आगे है. अभिषेक और सुखजीत सिंह दोनों ने हैट्रिक बनाई जबकि जुगराज सिंह ने दो गोल किए. राजिंदर सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया. भारत ने पहले क्वार्टर में 3 तो दूसरे क्वार्टर में 4 गोल किए. भारत के लिए अभिषेक ने 3, सुखजीत ने 1, हरमनप्रीत ने 1, जुगराज ने 1 और रोहिदास ने 1 गोल किया है. भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है और टीम इंडिया की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर है. भारत ने पूल स्टेज में अपने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराया, जबकि दूसरे मैच में भारत ने जापान को 3-2 से हराया. बता दें, इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा. भारत टूर्नामेंट को जीतने का प्रबल दावेदार है.

