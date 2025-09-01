India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match: भारत सोमवार को एशिया कप 2025 हॉकी पूल ए मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाफ 11-0 से आगे है. अभिषेक और सुखजीत सिंह दोनों ने हैट्रिक बनाई जबकि जुगराज सिंह ने दो गोल किए. राजिंदर सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया. भारत ने पहले क्वार्टर में 3 तो दूसरे क्वार्टर में 4 गोल किए. भारत के लिए अभिषेक ने 3, सुखजीत ने 1, हरमनप्रीत ने 1, जुगराज ने 1 और रोहिदास ने 1 गोल किया है. भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है और टीम इंडिया की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर है. भारत ने पूल स्टेज में अपने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराया, जबकि दूसरे मैच में भारत ने जापान को 3-2 से हराया. बता दें, इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा. भारत टूर्नामेंट को जीतने का प्रबल दावेदार है.
Follow India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match here -
India vs Kazakhstan LIVE: कजाकिस्तान को एक और पेनल्टी कॉर्नर
कजाकिस्तान ने एक बार फिर रिव्यू लिया है. स्टीक टैकल के लिए रिव्यू लिया गया है. सर्कल के अंदर टैकल हुआ है और अंपायर ने फैसला कजाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया. पेनल्टी कॉर्नर मिला है.
India vs Kazakhstan LIVE Update: कजाकिस्तान फिर चूका
कजाकिस्तान एक बार फिर गोल करने से चूक गया. गोलकीपर अलर्ट थे, गेंद की लाइन में, इंजैक्सन पूरी तरह ठीक था, और हॉल्ट में भी कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन सूरज ने आखिर में कोई गलती नहीं की और कॉर्नक को कवर किया.
India vs Kazakhstan LIVE:
भारत ने रिव्यू लिया है. भारत की मांग है कि गेंद में अधिक उछाल था. इसके लिए रिव्यू लिया गया है. कजाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. अंपायर ने माना है कि सर्कल के अंदर भारतीय खिलाड़ी के पैर में गेंद लगी है.
Ind Vs KAZ LIVE: पेनल्टी स्ट्रोक और गोल
भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है. लेकिन इस बार चूक हुई. लेकिन भारत पेनल्टी लेने में फिर सफल रहा. इसके बाद भारत फिर पेनल्टी पर गोल नहीं कर पाया. हालांकि, भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला. राजकुमार तय थे कि यह पेनल्टी स्ट्रोक है. जुगराज ने इसे गोल में बदला.
India vs Kazakhstan LIVE Update: आखिरी क्वार्टर का खेल शुरू
आखिरी क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है. मैच का आखिरी परिणाम क्या होने वाला है, यह पता है हमें. भारत पहले ही सेकेंड से अटैक पर.
India vs Kazakhstan LIVE Update:
राजगीर में गोलों की बारिश हो रही है. तीसरे क्वार्टर के अंत में भारत कजाकिस्तान से 11-0 से आगे है. भारत और कजाकिस्तान में कितना अंतर है, वह आंकड़ों में भी दिख रहा है.
India vs Kazakhstan LIVE Update:
तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने में अब 3 मिनट से कम समय बचा है. क्या एक और गोल होगा या उससे अधिक गोल होंगे. कजाकिस्तान के खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे हैं कि गेंद आ कहां से रही है. गेंद अभी तक अधिकतर समय कजाकिस्तान के डी के अंदर ही रही है.
India vs Kazakhstan LIVE Update: भारत का 11वां गोल
सुमित और मनप्रीत ने अच्छे तालमेल के साथ सर्कल में विवेक के पास गेंद पहुंचाई और उन्होंने सुखजीत को पास दिया. और उन्होंने करीब से स्वीप किया और गोल. इस गोल में शामिल चारों की ओर से शानदार हॉकी. भारत का कजाकिस्तान के खिलाफ खिलवाड़ जारी.
India vs Kazakhstan LIVE Update: भारत को पेनल्टी कॉर्नर
भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है. भारत ने यहां एक्सपेरिमेंट किया. रजिंदर ने फ्लिक करने का प्रयास किया लेकिन पहले रशर ने इसे ब्लॉक किया.
India vs Kazakhstan LIVE: भारत का 10वां गोल
तीसरे क्वार्टर के दो मिनट के अंदर ही भारत तीन और गोल कर चुका है. दिलप्रीत के निःस्वार्थ खेल और सुखजीत को पास मिला. जिन्होंने बिना किसी परेशानी के गोल किया. भारत अब 1-0 से आगे है.
India vs Kazakhstan LIVE Update: भारत का 9वां गोल
राजिंदर सिंह एक्शन में आए. वह इसे डी गए गेंद लेकर. राजिंदर ने जोर से मारा और यह गोल हुआ. भारत अब 9-0 से आगे है और तीसरे क्वार्टर का खेल अभी बस शुरू हुआ है.
India vs Kazakhstan LIVE: भारत का 8वां गोल
भारत ने रिव्यू लिया था और भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला. जुगराज यह स्ट्रोक लेने आए थे और भारत अब 8-0 से आगे है. तीसरे क्वार्टर की बस अभी शुरूआत ही हुई है.
राजिंदर बिना किसी दबाव के सर्कल में गए थे और मनदीप को पास किया. कीपर ठीक उनके पीछे था ऐसे में उन्होंने इसे दिलप्रीत की ओर बढ़ाया - जिसने गेंद को कज़ाख पैर से उछालने के लिए केवल गोल पर मारा. अंपायरों ने इसे नहीं देखा, लेकिन दिलप्रीत ने अपील की और वे टीवी अंपायर के पास गए.
India vs Kazakhstan LIVE: तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू
तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है. देखना होगा कि इसमें कितने और गोल होते हैं. क्या इसी क्वार्टर में गोलों की संख्या 10 पार होती है या नहीं.
India vs Kazakhstan LIVE Update:
हॉफ टाइम के बाद एक्शन एक बार फिर शुरू हो चुका है. भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है. कजाकिस्तान 0-7 से पीछे है. इसका मतलब है कि उसके लिए सुपर-4 चरण के रास्ते बंद हो चुके हैं. भारत पूल ए में टॉप पर फिनिश करेगा.
India vs Kazakhstan LIVE:
हूटर बड गया है. हॉफ टाइम हो चुका है और भारत 7-0 से आगे है. पहले क्वार्टर में तीन गोल हुए. जबकि दूसरे क्वार्टर में चार. दूसरे क्वार्टर में गोल पेनल्टी कॉर्नर पर हुए. दूसरी तरफ कजाकिस्तान ने दो-तीन मौके तो बनाए, लेकिन गोल नहीं कर पाई. भारत का कजाकिस्तान के खिलाफ खिलवाड़ जारी है.
भारत के लिए गोलस्कोरर: अभिषेक ने 3, सुखजीत ने 1, हरमनप्रीत ने 1, जुगराज ने 1 और रोहिदास ने 1.
Ind Vs KAZ LIVE Update: भारत 7-0 से आगे
भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है. सर्कल के अंगर जरमनप्रीत के पास को शिलानंद ने रिसीव किया और कज़ाख खिलाड़ी के पैर पर गेंद लगी. जिससे भारत को पेनल्टी मिली.
पेनल्टी पर गोल हुआ. यह अमित रोहिदास ने किया है. भारत अब 7-0 से आगे है.
अब अमित रोहिदास ने गोल किया है. लगा कि हरमनप्रीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने अचानक से छोड़ गेंद को. गोलकीपर बाएं और गए और गेंद दाईं और आई.
India vs Kazakhstan LIVE Update: पेनल्टी कॉर्नर और गोल
भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है. हरमनप्रीत ने गोल किया. भारतीय टीम के कप्तान ने कजाकिस्तान के कप्तान को बीट किया, जो आखिरी रशर थे. किसी ने पास कोई चांस नहीं था. भारत अब 6-0 से आगे.
India vs Kazakhstan LIVE Update: भारत का पांचवां गोल
भारत ने मैच का पांचवां गोल किया. जुगराज ने इस बार पेनल्टी पर गोल किया है. भारत ने मैच का पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया. जुगराज ने प्रहार था, गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था.
India vs Kazakhstan LIVE Update: कजाकिस्तान को मिला पेनल्टी कॉर्नर
कजाकिस्तान को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है, लेकिन वह इस बार भी इसे गोल में नहीं बदल पाए. यह मैच का दूसरा मौका था जब कजाकिस्तान को मिला पेनल्टी कॉर्नर मिला. सूरज करकेरा ने आसानी से बचा लिया.
India vs Kazakhstan LIVE Update: अभिषेक ने किया एक और गोल
अभिषेक ने दिन का तीसरा गोल किया है. सर्कल के अंदर अभिषेक ने गोलकीपर को आसानी से छकाया. भारत अब 4-0 से आगे.
Ind Vs KAZ LIVE Update: पेनल्टी पर चूका भारत
भारत पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने से चूका. जोरदार प्रहार था, लेकिन पोल से लगकर पोस्ट वापस आई. अमित रोहिहास का जोरदार प्रहार था. इसके बाद रिबाउंड से प्रयास हुआ. लेकिन सफलता नहीं मिली.
India vs Kazakhstan LIVE Update:
भारत के लिए एक और क्लोज कॉल. सर्कल के अंदर राजकुमार पाल को एरियल पास मिला था. उन्होंने दलप्रीत को पास दिया है. भारत ने रिव्यू लिया है पेनल्टी कॉर्नर के लिए और भारत को सफलता मिली है.
India vs Kazakhstan LIVE Update: दूसरा क्वार्टर शुरू
दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है. भारत इस सेशन में और गोल करना चाहेगी. कजाकिस्तान की कोशिश सम्मान बचाने की होगी. वह भारत के खिलाफ एक भी गोल कर पाती है तो काफी खुश होगी.
Ind Vs KAZ LIVE Update:
पहले क्वार्टर का खेल हो चुका है. भारत 3-0 से आगे है. कजाकिस्तान और भारत के बीच कितना अंतर है, वहा साफ दिखा है. कजाकिस्तान को आखिरी पलों में पेनल्टी मिली थी. लेकिन वह गोल नहीं कर पाए, उससे पहले ही हूटर बज गया.
Ind Vs KAZ LIVE: भारत का एक और गोल
भले ही टीम इंडिया पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाई, लेकिन अभिषेक से एक आसान से पास पर सुखजीत ने गोल कियाा.
Ind Vs KAZ LIVE: भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला
भारत को मैच में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है. पहला क्वार्टर खत्म ही होने वाला है. भारत की कोशिश एक और गोल की होगी.
Ind Vs KAZ LIVE: अभिषेक ने किया गोल
अभिषेक ने दूसरा गोल किया. सर्कल के अंदर गेंद रिसिव करते ही उन्होंने बिना कोई समय गंवाए गोल किया. भारत अब 2-0 से आगे है. शिलानंद ने पास दिया था और बिना किसी डिफ्लेक्शन के अभिषेक ने गोल किया है.
Ind Vs KAZ LIVE: अभिषेक ने किया गोल
अभिषेक ने भारत के लिए पहला गोल किया है. उन्होंने गोल का खाता खोला. सर्कल के अंदर थे अभिषेक को एरियल बॉल मिली और उन्हें पास मिला और अपना ट्रे़डमार्क रिवर्स शॉर्ट खेलकर उन्होंने गेंद को नेट में पहुंचाया.
Ind Vs KAZ LIVE:
भारतीय खिलाड़ी पहले ही मिनट से अटैक पर हैं. पहले ही मिनट में सर्कल के अंदर पहुंचने में सफल रहे है. हालांकि, दलप्रीत गेंद को नेट में पहुंचाने में असफल रहे.
Ind Vs KAZ LIVE: इस शुरुआती 11 के साथ उतरी है टीम इंडिया
भारतीय टीम इस इलेवन से साथ उतरी है.
𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻! 💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 1, 2025
Harmanpreet Singh and Co. all set to take on Kazakhstan in their final Pool B clash at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/WPEZhh9FQQ
Ind Vs KAZ LIVE: एक्शन शुरू हुआ
एक्शन शुरू हो चुका है. भारतीय टीम पहले ही मिनट से अटैक करना चाहेगी. भारत की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर.
India vs Kazakhstan live updates: पूल बी से ये टीमें सुपर-4 में
मलेशिया और कोरिया ने सोमवार को यहां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल बी के अपने-अपने मैच आसानी से जीत कर सुपर चार चरण में अपनी जगह सुरक्षित की. मलेशिया ने चीनी ताइपे को 15-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से हराया. मलेशिया तीन मैचों में जीत के साथ नौ अंक लेकर ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि कोरिया छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. बांग्लादेश तीन अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीनी ताइपे एक भी मैच नहीं जीत पाया.
India vs Kazakhstan LIVE Update:
भारत ने पूल ए के अपने पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से हराया था. टीम इंडिया ने इसके बाद जापान के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की. दूसरी तरफ कजाकिस्तान है. कजाकिस्तान को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
India vs Kazakhstan LIVE: भारत का सामना कजाकिस्तान से
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. भारत राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप के पूल ए के अपने आखिरी मैच में कजाकिस्तान का सामना करेगा. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया पूल ए में टॉप पर फिनिश करना चाहेगी. टीम इंडिया पहले ही अपनी जगह सुपर-4 के लिए लगभग पक्की कर चुकी है.