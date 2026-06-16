Fifa World Cup 2026: अपने छठे फीफा वर्ल्ड कप में उतरेंगे मेसी-रोनाल्डो, जानिए कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले?

लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 'फीफा वर्ल्ड कप' में नया अध्याय जोड़ने वाले हैं. ये दोनों दिग्गज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेंगे, जो उनका छठा टूर्नामेंट होगा. दोनों ही खिलाड़ी साल 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में फुटबॉल के महाकुंभ में उतर चुके हैं. साल 2006 में जर्मनी में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने से लेकर 2026 में अपने-अपने देशों की कप्तानी करने तक इन दोनों दिग्गजों ने वर्ल्ड फुटबॉल पर राज किया है. नॉर्थ अमेरिका में होने वाला यह टूर्नामेंट फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर उनकी आखिरी उपस्थिति हो सकती है, इसलिए दोनों ही यादगार विदाई की उम्मीद करेंगे. दोनों ही खिलाड़ी 17 जून को अलग-अलग मुकाबलों में नजर आएंगे.

अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया (भारतीय समय के अनुसार सुबह 6.30 बजे से

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ कैनसस सिटी में अपने खिताब का बचाव शुरू करेगा, जिसमें मेसी के एक बार फिर अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. चार साल पहले कतर में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने के बाद, 39 वर्षीय खिलाड़ी अर्जेंटीना की टीम को लगातार खिताब जीतने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेगा.

अर्जेंटीना इस प्रतियोगिता में पसंदीदा टीमों में से एक के तौर पर उतरेगा और अपने कप्तान के साथ-साथ जूलियन अल्वारेज और गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज जैसे अहम खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगा. हालांकि, अल्जीरिया से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे शानदार नतीजों के बाद आत्मविश्वास के साथ आए हैं। अनुभवी विंगर रियाद महरेज, फॉरवर्ड मोहम्मद अमौरा और डिफेंडर रेयान ऐत-नूरी उलटफेर करने की उनकी उम्मीदों के केंद्र में होंगे.

अर्जेंटीना टीम इस प्रकार है:

गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रूली, जुआन मुसो

डिफेंडेर: नाहुएल मोलिना, गोंजालो मोंटिएल, क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनार्डो बालेरडी, निकोलस ओटामेंडी, लिसेंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, फैसुंडो मदीना

मिडफील्डर: लिएंड्रो पेरेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सक्विएल पलासियोस, एंजो फर्नांडीज, वैलेन्टिन बारको.

फॉरवर्ड: लियोनेल मेस्सी, जूलियन अल्वारेज, लुटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, निकोलस पाज, निकोलस गोंजालेज, गिउलिआनो शिमोन, जोस मैनुअल लोपेज.

अल्जीरिया

गोलकीपर: ओसामा बेनबोट, मेल्विन मास्टिल, लुका जिदान

डिफेंडर: अचरेफ अबादा, रेयान एट-नूरी, जिनेद्दीन बेलैड, रफीक बेलघाली, रेमी बेन्सेबैनी, समीर चेरगुई, जौएन हदजाम, आइसा मंडी, मोहम्मद तौगाई

मिडफील्डर: हौसेम औआर, नबील बेंटालेब, हिचम बौदाउई, फारेस चैबी, इब्राहिम माजा, यासीन टिट्राउई, रमिज जेरौकी.

फॉरवर्ड: मोहम्मद अमौरा, नादिर बेनबौली, आदिल बौलबिना, फारेस घेडजेमिस, अमीन गौरी, रियाद महरेज, अनीस हादज मौसा

पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो (रात 10.30 बजे, बुधवार)

इस बीच, रोनाल्डो का पुर्तगाल हाल ही में यूईएफए नेशंस लीग में मिली जीत के जोश के साथ डीआर कांगो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा. यह मुकाबला ह्यूसटन में खेला जाना है। पुर्तगाल टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, जिसमें उनके अनुभवी कप्तान के साथ ब्रूनो फर्नांडीस और विटिन्या जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

कांगो की टीम योएन विसा, मेशैक एलिया और कप्तान चांसल म्बेम्बा के नेतृत्व में एक प्रतिभाशाली टीम के साथ वर्ल्ड कप के मंच पर वापसी कर रही है। अपनी तेजी और शारीरिक ताकत के लिए जानी जाने वाली अफ्रीकी टीम, टूर्नामेंट की मजबूत दावेदारों में से एक के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी.

पुर्तगाल की टीम:

गोलकीपर: डिओगो कोस्टा, जोस सा, रुई सिल्वा.

डिफेंडर्स: डिओगो दलोट, मैथियस नून्स, नेल्सन सेमेडो, जोआओ कैंसलो, नूनो मेंडेस, गोंकालो इनासियो, रेनाटो वेइगा, रूबेन डायस, टॉमस अराउजो

मिडफील्डर: रूबेन नेव्स, सैमुअल कोस्टा, जोआओ नेव्स, वितिन्हा, ब्रूनो फर्नांडीस, बर्नार्डो सिल्वा.

फॉरवर्ड: जोआओ फेलिक्स, फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ, फ्रांसिस्को कॉन्सीकाओ, पेड्रो नेटो, राफेल लेओ, गोंसालो गुएडेस, गोंसालो रामोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो.

डीआर कांगो की टीम:

गोलकीपर: टिमोथी फायुलु, लियोनेल मपासी, माइक इपोलो.

डिफेंडर्स: आरोन वान-बिसाका, गेदोन कलुलु, जोरिस कायम्बे, आर्थर मासुआकु, स्टीव कपुआडी, रॉकी बुशिरी, एक्सल तुआनजेबे, चांसल एमबेम्बा, डायलन बटुबिन्सिका.

मिडफील्डर: नूह सादिकी, सैमुअल माउटौसामी, एडो कायम्बे, नाथन मुकाउ, चार्ल्स पिकेल, नगालयेल मुकाउ म्बुकु, ब्रायन सिपेंगा, थियो बोंगोंडा, गेल काकुटा.

फॉरवर्ड: मेस्चैक एलिया, फिस्टन मायले, सेड्रिक बाकंबु, साइमन बंजा, योएन विस्सा

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