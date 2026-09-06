सात्विक-चिराग की जोड़ी बनीं चैंपियन, पहली बार जीता चाइन मास्टर्स फाइनल

भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को चीन मास्टर्स सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को एक रोमांचक मुकाबले में हराया, जिसमें तीन गेम खेले गए. चीन मास्टर्स का तीसरा फाइनल खेल रहे सात्विक और चिराग ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 4 हे और रेन के खिलाफ एक घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले में 11-21, 21-13, 21-17 से जीत हासिल की. भारतीय जोड़ी इससे पहले 2023 और 2025 के टूर्नामेंट में रनर-अप रही थी.

भारतीय जोड़ी के लिए यह इस सीज़न का दूसरा खिताब है. इससे पहले उन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 750 जीता था और थाईलैंड ओपन सुपर 500 के फाइनल में भी जगह बनाई थी. यह खिताब वर्ल्ड नंबर 5 जोड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वे एशियाई खेलों में अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 सितंबर से जापान में होने वाले हैं.

भारतीय जोड़ी का मुकाबला एक ऐसी चीनी जोड़ी से था, जिसकी रैंकिंग लंबे समय तक सर्किट से बाहर रहने के कारण गिरकर वर्ल्ड नंबर 70 हो गई थी. हे जी टिंग के लिए यह सिर्फ़ तीसरा टूर्नामेंट था. वे चीनी बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा टीम-अनुशासन के तहत लगाए गए सस्पेंशन के बाद कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन में लौटे थे.

हालांकि, सात्विक और चिराग ने इससे पहले हुई अपनी दोनों मुलाकातों में चीनी जोड़ी को हराया था. फाइनल तक पहुंचने के सफर में भारतीय जोड़ी ने तीन-तीन गेम वाले तीन मैच खेले थे. हर मुकाबले में पहला गेम जीतने के बाद वे दूसरा गेम हार गए थे.

साल के अपने 10वें टूर्नामेंट में तीसरा फाइनल खेल रहे सात्विक और चिराग ने टॉस जीतने के बाद रिसीव करने के बजाय एंड चुनने का फैसला किया. भारतीय खिलाड़ी रैलियों पर शुरुआती पकड़ नहीं बना पाए, क्योंकि हे जी टिंग और रेन ने तेज और आक्रामक स्ट्रोक के साथ 5-0 की बढ़त बना ली. उन्होंने अपने सर्व को टाइट और फ्लैट रखा और साथ ही एंगल्ड अटैक भी जारी रखा. हे जी टिंग के जंप स्मैश ने चीनी जोड़ी को 8-3 पर पांच अंकों की बढ़त बनाए रखने में मदद की.

भारतीयों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज और आक्रामक चीनी जोड़ी ने इंटरवल तक छह अंकों की बढ़त बना ली. भारतीय खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाए और अंतर बढ़कर 7-14 हो गया. हे जी टिंग ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे और उन्होंने ज़ोरदार स्मैश मारकर भारतीय खिलाड़ियों के डिफेंस को ध्वस्त कर दिया.

चिराग की सर्विस फॉल्ट ने मुश्किलें और बढ़ा दीं और चीनी जोड़ी ने अपनी बढ़त को 17-9 तक पहुंचा दिया. चिराग के एक और वाइड शॉट की वजह से चीनी जोड़ी पहला गेम जीतने में कामयाब रही. दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाया, अपने डिफ़ेंस को मजबूत किया और रैलियों को लंबा खींचा. सात्विक ने चीनी जोड़ी को उलझाए रखने और उन्हें बार-बार फ्रंट कोर्ट में खेलने से रोकने के लिए फ्लिक सर्व का भी इस्तेमाल किया.

कड़े मुकाबले के बाद सात्विक और चिराग ने 7-6 से बढ़त बना ली. चिराग के बॉडी स्मैश से उन्हें लगातार पांचवां पॉइंट मिला और भारतीय खिलाड़ी 9-6 से आगे हो गए, लेकिन सात्विक की सर्विस की गलती से उनका यह सिलसिला थम गया.

चिराग के तेज इंटरसेप्शन और उसके बाद स्मैश की मदद से भारतीय खिलाड़ी इंटरवल तक चार पॉइंट की बढ़त बनाने में सफल रहे. पिछले आठ में से सात पॉइंट भारत के पक्ष में गए थे. पहले गेम की शुरुआत में ज्यादातर रैलियां 15 शॉट से कम की थीं, लेकिन दूसरे गेम में सात्विक और चिराग ने रैलियों को लंबा खींचा, जिससे चीनी जोड़ी को हर पॉइंट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी.

45 शॉट की रैली भारतीय खिलाड़ियों ने जीती, जिससे वे अपनी बढ़त को 12-8 तक ले जाने में सफल रहे. जल्द ही वे 17-11 से आगे हो गए. इसके बाद चीनी जोड़ी के नेट पर शॉट मारने से भारतीय खिलाड़ियों को गेम-पॉइंट के सात मौके मिले. सात्विक ने अटैकिंग रिटर्न के साथ गेम अपने नाम किया.

निर्णायक सेट में चीनी जोड़ी ने लय हासिल की और तेजी से 4-0 की बढ़त बनाई, फिर स्कोर 7-3 हो गया. चिराग के स्मैश और हे जी टिंग के गलत शॉट की मदद से भारतीय खिलाड़ी अंतर को कम करके 5-7 पर ले आए. लगातार चौथे पॉइंट के साथ सात्विक और चिराग 7-7 की बराबरी पर आ गए. कुछ फ़्लैट एक्सचेंज के बाद चीनी जोड़ी इंटरवल तक दो पॉइंट की बढ़त बनाने में सफल रही.

कोर्ट के अपने पसंदीदा हिस्से में लौटने के बाद, सात्विक और चिराग 11-13 के स्कोर के साथ मुकाबले में बने रहे. दोनों जोड़ियों के बीच बढ़त बनाने के लिए ज़बरदस्त मुक़ाबला हुआ, जिसमें कई तेज़ और क्रॉस-कोर्ट शॉट खेले गए.

चीनी खिलाड़ी रैली के दौरान शटल को नेट के ऊपरी हिस्से (टेप) से नीचे रखने में ज़्यादा बेहतर थे और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन चीनी जोड़ी की सर्विस की गलती के बाद भारतीय जोड़ी 13-15 के स्कोर पर उनके काफ़ी करीब पहुँच गई. सात्विक की एक छोटी सर्विस से स्कोर 14-16 हुआ, और फिर भारतीय जोड़ी ने 16-16 पर बराबरी कर ली.

जब 'हे जी टिंग' का शॉट नेट से टकराया, तो भारतीय जोड़ी 18-17 से आगे हो गई. नेट कॉर्ड से मिली किस्मत की मदद से भारतीयों को तीन मैच-पॉइंट के मौके मिले और चिराग ने एक ज़ोरदार स्मैश के साथ ख़िताब अपने नाम कर लिया.

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