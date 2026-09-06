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सहारनपुर में ढहाई गई मस्जिद के नीचे से निकला 20 फीट गहरा कुआं, अब ASI की टीम करेगी जांच

एसडीएम ने बताया क‍ि ये ईंटों से बना हुआ कुंआ है और उसी से बनी संरचना है. प्रथम दृष्टया ये कुंआ ही नजर आता है.

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  • सहरानपुर कलेक्ट्रेट में स्थित थी मस्जिद
  • शि‍कायत के बाद मजिस्ट्रेट की जांच में मस्जिद अवैध पाई गई.
  • 3000 स्क्वायर फीट में फैली मस्‍ज‍िद को शन‍िवार को ढहा द‍िया गया
क्या प्रशासन इस कुएं को संरक्षित करेगा या इसे भर दिया जाएगा?

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट पर‍िसर में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद मलबा हटाने के दौरान जमीन के नीचे एक कुआं मिला है. इस मामले में एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया क‍ि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई थी. अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद यहां पर एक कुआं म‍िला है. इसके बाद संबंधित एजेंसियां जांच करेंगी और बताएंगी कि कितना बड़ा ये कुआं है. तकनीकी टीमों की जांच के बाद ही सभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी. एसडीएम ने बताया क‍ि ये ईंटों से बना हुआ कुंआ है और उसी से बनी संरचना है. प्रथम दृष्टया ये कुंआ ही नजर आता है. पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और मस्जिद के बीच मिले कुएं को ढक दिया गया है. 

प्रशासन ने मस्जिद को जमींदोज करने के बाद खाली स्थान को पूरी तरह समतल कर दिया है. मस्जिद के मलबे को भी सहारनपुर से 10 किलोमीटर दूर गिराया गया है. कलेक्ट्रेट परिसर से एक-एक ईंट उठाई गई है. मस्जिद के बीच में कुआं मिलने से प्रशासन और अधिक सतर्कता बरत रहा है.

सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा सहारनपुर

उधर, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रविवार को सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को गिराए जाने के मामले में जांच और तथ्य जुटाने के लिए पहुंचेगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचेगा. सपा कार्यालय के ज्ञापन के अनुसार, सहारनपुर कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद को सिविल कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ढहा दिया गया। सपा का दावा है कि 4 सितंबर की शाम जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि मस्जिद को सील किया जाएगा, लेकिन उसे गिराया नहीं जाएगा.

सहारनपुर कमिश्नर से मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल

समाजवादी पार्टी ने कहा कि घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचकर मंडलायुक्त (कमिश्नर) से मुलाकात करेगा. दौरे के बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा. 


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