ईशान किशन का नया माइलस्टोन, रिकॉर्ड के साथ बढ़ा दी गंभीर-अगरकर की टेंशन

'बिहार के लाल' ईशान किशन का जलवा क्रिकेट के मैदान में लगातार जारी है. मौजूदा समय में वह दलीप ट्रॉफी में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4000 या 4000 से अधिक रन बनाने वाले खास खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. यहीं नहीं घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक बार फिर से रेड बॉल क्रिकेट में वापसी की घंटी भी बजा दी है. मौजूदा समय में टेस्ट फॉर्मेट के तहत कई खिलाड़ी लगातार सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में किशन की इन पारियों से जरूर कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की समस्याएं बड़ी होंगी. किशन ऐसे ही लगातार टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन करते रहते हैं तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि गंभीर एंड कंपनी उन्हें किस खिलाड़ी की जगह पर टीम में मौका देती है.

फर्स्ट क्लास करियर का जड़ा 10वें शतक

खबर लिखे जाने तक ईशान किशन 127 गेंद में 85.03 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाकर क्रीज पर जमें हुए हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 14 चौके और एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला है. किशन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का यह 10वां शतक है.

ईशान किशन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ईशान किशन ने अबतक कुल 67 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 109 पारियों में करीब 40 की औसत से 4060 रन निकले हैं. किशन के नाम यहां 10 शतक और 19 अर्धशतक दर्ज है. 273 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच की एक पारी में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

ईशान किशन का टेस्ट करियर

ईशान किशन ने भारतीय टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक महज दो टेस्ट मुकाबले खेले हैं. जहां उनके बल्ले से तीन पारियों में 78.00 की औसत से 78 रन निकले हैं. यहां उनके नाम एक अर्धशतक दर्ज है. 52 रनों की खेली गई नाबाद अर्धशतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च अर्धशतकीय पारी है.

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