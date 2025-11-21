विज्ञापन
त्रिपुरा में टिपरा मोथा समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर जलाया, कार्यकर्ता के घर में भी तोड़फोड़

BJP कार्यकर्ता शाहिद देबबर्मा के घर में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, हालांकि बदमाशों को वह घर पर नहीं मिले. टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर और अन्य फर्नीचर सहित घर का सामान तोड़ दिया गया.

अगरतला:

गुरुवार शाम को त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा भड़क उठी, जब कथित तौर पर गठबंधन सहयोगी टिपरा मोथा के समर्थकों ने खुमुल्वंग में BJP पार्टी के एक ऑफिस में आग लगा दी और एक BJP कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ की. इस घटना ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले महत्वपूर्ण TTAADC और विलेज कमेटी चुनावों से पहले दोनों सत्तारूढ़ NDA सहयोगियों के बीच बढ़ती दुश्मनी को और बढ़ा दिया है.

BJP कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़

यह हमला खुमुल्वंग के जॉय कृष्णा कोबरा पारा में हुआ, जहां BJP कार्यकर्ता शाहिद देबबर्मा के घर में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, हालांकि बदमाशों को वह घर पर नहीं मिले. टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर और अन्य फर्नीचर सहित घर का सामान नष्ट कर दिया गया. शाहिद की पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने हमलावरों से रुकने की गुहार लगाई, यहां तक ​​कि उनके पैरों पर भी गिर गईं, लेकिन तोड़फोड़ जारी रहने पर उन्हें धक्का देकर हटा दिया गया.

बीजेपी नेता की गाड़ी में भी तोड़फोड़

इस घटना के तुरंत बाद, राधापुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद DIG श्रीति रंजन दास, वेस्ट त्रिपुरा के SP नमित पाठक और एडिशनल SP हिमाद्री दास के नेतृत्व में सीनियर सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने कहा कि स्थिति "कंट्रोल में है लेकिन अभी भी तनावपूर्ण है," जबकि अतिरिक्त फोर्स इलाके में गश्त कर रही है. गुरुवार की हिंसा से ठीक एक दिन पहले सिपाहीजला जिले में एक और बड़ी झड़प हुई, जहां BJP ऑफिस और एक नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई.

दोनों सहयोगी दलों में तकरार

दोनों पक्षों के समर्थक घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए. दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर अशांति भड़काने और आने वाले चुनावों से पहले आदिवासी इलाकों पर हावी होने की कोशिश करने का आरोप लगा रही हैं. सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने का संकेत देती है, क्योंकि आदिवासी वोटों के लिए मुकाबला कड़ा होता जा रहा है और कैंपेन एक्टिविटी तेज होती जा रही है.

हिंसा रोकने में लगी पुलिस

स्थानीय लोगों को डर है कि राजनीतिक दुश्मनी और बढ़ सकती है, जिससे TTAADC चुनावों से पहले का समय सत्ताधारी पार्टनर्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन सकता है. पुलिस आगे हिंसा रोकने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रख रही है. हालांकि, चिंता बनी हुई है, और जैसे-जैसे चुनावों की उल्टी गिनती तेज़ हो रही है, लोग और ज़्यादा झगड़ों के लिए तैयार हो रहे हैं.

