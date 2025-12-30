विज्ञापन
नस्लभेद के चलते छात्र की हत्या व्यवस्था पर कलंक... देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्‍या पर बोले केजरीवाल

नस्लभेद के चलते छात्र की हत्या व्यवस्था पर कलंक... देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्‍या पर बोले केजरीवाल
  • आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या पर गंभीर चिंता जताई है.
  • अरविंद केजरीवाल ने कहा किउत्तराखंड में नस्लभेद के चलते छात्र की हत्या बेहद हृदयविदारक है.
  • केजरीवाल ने देश में नस्लवाद और घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राष्ट्रीय कानून की मांग की है.
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक छात्र की मौत को लेकर गंभीर चिंता जताई है. पार्टी के राष्‍ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा शासित उत्तराखंड में नस्लभेद के चलते छात्र की हत्या बेहद हृदयविदारक है. उन्‍होंने कहा कि त्रिपुरा निवासी एमबीए छात्र की देहरादून में सिर्फ उसकी पहचान के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई. एमबीए छात्र की हत्या न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक कलंक है. उन्‍होंने कहा कि ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ देश को एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या की खबर को साझा करते हुए कहा कि यह खबर बेहद चौंकाने वाली और हृदयविदारक है. त्रिपुरा के एक युवा एमबीए छात्र की देहरादून में सिर्फ उसकी पहचान के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

केजरीवाल ने राष्ट्रीय कानून की जताई आवश्यकता

अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि देश को नस्लवाद और घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय त्वरित और मिसाल कायम करने वाला होना चाहिए.

नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर हत्‍या: केजरीवाल

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या कर दी गई. आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस छात्र की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि उसने नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया और हमलावरों को नस्लीय टिप्पणी करने से मना किया, जिसके बाद हमलावरों ने अंजेल चकमा को सरेआम सड़क पर पीटा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया. कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई.

