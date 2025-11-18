विज्ञापन
ये है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया पंजाबी सॉन्ग, छह साल पहले हुआ था रिलीज, 180 करोड़ हैं व्यूज

Most Viewed Punjabi Song: आप जानते हैं यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया पंजाबी गाना कौन सा है? ये किस सिंगर कौन है? जानें इस पंजाबी सॉ़न्ग के बारे में पूरी जानकारी.

नई दिल्ली:

पंजाबी म्यूजिक की बात ही अलग है. देश हो या विदेश कोई भी मौका हो पंजाबी गीत-संगीत के बिना तो अधूरा है. आज हम आपके लिए पंजाबी का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया गाना. ये गाना ना तो दिलजीत दोसांझ का है ना ही करण औजला का और ना ही सिद्धू मूसेवाला का. ये पंजाबी सॉन्ग छह साल पहले यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और इसका क्रेज आज तक कम नहीं हुआ है. तभी तो पार्टी से लेकर कार में बजने के अलावा अब भी यूट्यूब पर इसकी जबरदस्त डिमांड है.

हम बात कर रहे हैं पंजाबी गायक जस मानk के सुपरहिट पंजाबी सॉन्ग ‘लहंगा' की जिसे यूट्यूब पर 1 अरब 80 करोड़ यानी 180 करोड़ से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर कर लिया है. 2019 में रिलीज हुआ यह गीत आज भी ट्रेंडिंग लिस्ट में छाया रहता है और दुनिया भर के पंजाबी दिलों की धड़कन बना हुआ है.

‘लहंगा' को गीतकार जस मानक ने खुद लिखा और कंपोज किया था. म्यूजिक वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने लीड रोल निभाया है. गाने की सबसे बड़ी खासियत इसका बोल्ड और बेबाक मैसेज था. लड़की का अपने प्रेमी से महंगा लहंगा मांगना और ये कहना कि ‘सस्ता नहीं चलने वाला.'

