'ड्रग्स केस में फंसा दूंगा', मुंबई में प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल VIDEO पर एक्शन

नीट पेपर लीक को लेकर मुंबई में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. मुंबई के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन देखा गया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसे मुंबई कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में पुलिस ड्राइवर कार में बैठे छात्रों को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी देता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मी को उसकी ड्यूटी से हटा दिया है. बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क, चेंबूर समेत कई दूसरे इलाकों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

मुंबई पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया

मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों पर सख्त रुख अपनाया और 400 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सभी को अलग-अलग जगहों से उठाया था.

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पुलिस ड्राइवर का वीडियो वायरल

यह विवाद तब और गहरा गया जब पुलिस वैन के भीतर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में एक पुलिस ड्राइवर छात्रों को को कहते हुए देखा जा रहा है 'तुम्हारे पास नशीला पाउडर (ड्रग्स) रख दूंगा, झूठे केस में फंसाकर ऐसा अंदर करूंगा कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे और करियर बर्बाद हो जाएगा.' छात्रों ने इस पूरी बातचीत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया. मुंबई कांग्रेस की तरफ से भी यह वीडियो शेयर किया गया और पुलिस और सरकार से जबाव मांगा है.

मुंबई पुलिस ने ड्राइवर को हटाया

मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच पूरी होने तक संबंधित ड्राइवर को उसकी मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह से हटा दिया है. मुंबई पुलिस ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि जांच के बाद पुलिस और स्थिति क्लीयर करेगी.

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