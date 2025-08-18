विज्ञापन
Mumbai Rain: पटरियां डूबीं, सड़कें बनीं झील... बारिश से मुंबई पानी-पानी, स्कूल-कॉलेज बंद, तस्वीरों में समझें हालात

Mumbai Heavy Rain: मुंबई में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से भारी तबाही मची है. आलम यह है कि मुंबई में जगह-जगह सड़कों पर 2-3 फीट तक पानी जमा हो गया है. सड़कें झील जैसी लग रही हैं.

Heavy Rainfall in Mumbai: मूसलाधार बारिश ने थाम दी मुंबई की रफ्तार.
मुंबई:

Mumbai Weather Forecast: बीते तीन दिनों से हो रही बारिश से मुंबई पानी-पानी हो गया है. सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद मायानगरी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया. भारी बारिश के बाद विभिन्न इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया. अंधेरी सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में कहीं-कहीं पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. अधिकारियों और यात्रियों के अनुसार, महानगर की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं आठ से 10 मिनट के विलंब से चल रही हैं और किसी भी सेवा को स्थगित नहीं किया गया है.

IMD का रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद

आईएमडी ने अपने ताजा बुलेटिन में मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में अगले दो दिनों के लिए ‘रेड अलर्ट' जारी किया है. IMD ने सोमवार के लिए भी मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ‘रेड अलर्ट' जारी किया, जिसके बाद महानगर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

निचले इलाकों की पटरियों पर जमा पानी

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक कार्य के लिए ही घरों से बाहर निकलें. अधिकारियों के अनुसार, हार्बर लाइन के कुछ निचले इलाकों में पटरियों पर पानी भरने और कुर्ला तथा तिलक नगर स्टेशन के बीच पटरियां बदलने वाले ‘पॉइंट' के खराब होने के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं.

वाहन चालकों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण दृश्यता कम होने से वाहनों की गति धीमी पड़ गई.

सांताक्रूज में 99 मिलीमीटर बारिश

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटे की अवधि में उपनगरीय सांताक्रूज वेधशाला में 99 मिलीमीटर, कोलाबा तटीय वेधशाला में 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. सोमवार को मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की सूचना है, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है.

हवाई उड़ानों पर भी पड़ा असर

अकासा एयर और इंडिगो जैसी विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है कि मुंबई हवाई अड्डे तक जाने वाले कुछ मार्गों पर यातायात जाम की स्थिति को देखते हुए वे अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. जलभराव के कारण, अंधेरी सबवे की दोनों लेन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गईं. मुंबई यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात ठाकरे ब्रिज और गोखले ब्रिज से होकर निकाला जा रहा है.

वकोलो ब्रिज, हयात जंक्शन और खर सबवे के पास भारी जलजमाव

पुलिस ने बताया कि वकोला ब्रिज, हयात जंक्शन और खर सबवे के पास जलभराव की सूचना है जिसके कारण वाहन धीमी गति से चल रहे हैं. मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरी पाली (दोपहर 12 बजे के बाद) में अवकाश घोषित कर दिया.

18 अगस्त को दूसरी पाली में स्कूल में अवकाश घोषित

बीएमसी ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘सुबह से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, नगर आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने मुंबई के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सोमवार 18 अगस्त को दूसरी पाली यानी दोपहर 12 बजे के बाद अवकाश घोषित कर दिया.''

अकासा एयर ने यात्रियों से ज्यादा समय लेकर निकलने को कहा

अकासा एयर ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मुंबई, बेंगलुरु, गोवा और पुणे के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़कों पर यातायात धीमा है और जाम की स्थिति है. अपने सफर को आसान बनाने के लिए, कृपया अपनी उड़ान के खातिर समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.'' इंडिगो ने कहा कि हवाई अड्डे पर उसके कर्मचारी यात्रियों की मदद करेंगे.

मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 6 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. बड़े पैमाने जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है. कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर के अनुसार, बीड, नांदेड़ और लातूर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है.

अब तक हुई बारिश में कुल छह लोगों की जान चली गई है. इसमें बीड जिले में 2, नादेड़ में 3 और हिंगोली जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है.

बीड, नांदेड़ में NDRF टीम की तैनाती

बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिन इलाकों में मूसलधार बारिश जारी है, वहां की स्कूलों को छुट्टी देने के निर्देश जारी किए गए हैं. बीड जिले में NDRF की एक टीम, नांदेड़ में SDRF की दो टीमें और सेना की टीम तैनात की गई है. पुणे से 20 जवानों की विशेष टीम नांदेड़ भेजी गई है. मराठवाड़ा की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय आयुक्तों के साथ बैठक की है.

मुंबई में पालक मंत्री ने की इमरजेंसी बैठक

मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई नगर निगम मुख्यालय में आपातकालीन प्रबंधन की समीक्षा की. मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के पालक मंत्री आशीष शेलार ने आज बताया कि मुंबई में जारी भारी बारिश के कारण नागरिकों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सभी आपातकालीन प्रणालियाँ तैयार हैं.

एजेंसियों को दिए जरूरी निर्देश

मुंबई में जारी भारी बारिश के मद्देनजर, मुंबई के पलक मंत्री आशीष शेलार ने आज मुंबई नगर निगम मुख्यालय में आपातकालीन प्रबंधन की समीक्षा की. उन्होंने संबंधित एजेंसियों को उचित निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने नागरिकों से भी बिना घबराए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

Mumbai Heavy Rain, Mumbai Heavy Rain Forecast, Mumbai Heavy Rain Today, Mumbai Rain Images, Mumbai Rain Alert
