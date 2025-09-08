मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13.83 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 यात्री गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने दो मामलों में हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) की भारी खेप पकड़ी है. विभाग ने बताया है कि कुल 13.83 किलो ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13.83 करोड़ रुपए बताई जा रही है. साथ ही दोनों मामलों में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. अब इन दोनों मामलों की जांच की जा रही है.

पहला मामला

मुंबई एयरपोर्ट पर पहला मामला 7 सितंबर को सामने आए, जब कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर VZ-760 के एक यात्री को रोका. यात्री के चेक-इन बैग की तलाशी के दौरान 2.002 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला.

कस्टम विभाग के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2.002 करोड़ रुपए है. यात्री को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

दूसरा मामला

इसके साथ ही दूसरा मामला 8 सितंबर को सामने आया. बैंकॉक से आई फ्लाइट नंबर UL-143 के एक यात्री को कस्टम टीम ने प्रोफाइलिंग के आधार पर पकड़ा. उसके बैग से 11.834 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ.

विभाग के मुताबिक, अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 11.834 करोड़ रुपए है. आरोपी यात्री को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

अब दोनों ही मामलों की जांच की जा रही है.