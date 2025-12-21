विज्ञापन
नवी मुंबई एयरपोर्ट: यात्रियों को मिलेगा हाई-स्पीड फ्री Wi-Fi और 'डिजिटल-फर्स्ट' सुविधाएं

Navi Mumbai Airport: 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पहले फेज की कैपेसिटी सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. फ्यूचर में इसे बढ़ाकर 9 करोड़ यात्री हर साल करने की योजना है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट: यात्रियों को मिलेगा हाई-स्पीड फ्री Wi-Fi और 'डिजिटल-फर्स्ट' सुविधाएं
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा
  • एयरपोर्ट टर्मिनल पर यात्रियों को 10 Mbps तक की हाई-स्पीड फ्री Wi-Fi सेवा उपलब्ध कराई जाएगी
  • अदाणी वन ऐप के जरिए यात्रियों को रीयल-टाइम फ्लाइट स्टेटस और बोर्डिंग गेट की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी
Navi Mumbai Airport: हवाई सफर करने वालों के लिए एक शानदार खबर है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) न केवल उड़ानों के मामले में मुंबई का बोझ कम करने जा रहा है, बल्कि यात्रियों को एक हाई-टेक अनुभव देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है. अदाणी ग्रुप के नेतृत्व वाला यह एयरपोर्ट 25 दिसंबर से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी यहां का डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच.

हाई-स्पीड फ्री Wi-Fi

एयरपोर्ट टर्मिनल पर यात्रियों को 10 Mbps तक की हाई-स्पीड फ्री Wi-Fi सुविधा मिलेगी. यह नेटवर्क इतना दमदार होगा कि भीड़-भाड़ वाले समय में भी यात्री आसानी से वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग, डिजिटल पेमेंट और कैब बुकिंग कर सकेंगे.

वर्चुअल असिस्टेंट बनेगा आपका फोन

अब आपको पूछताछ काउंटरों पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी. अदाणी वन ऐप (Adani OneApp) के जरिए यात्रियों को सीधे उनके मोबाइल पर-

  • फ्लाइट स्टेटस के रीयल-टाइम अपडेट्स
  • बोर्डिंग गेट की जानकारी
  • फ्लाइट शेड्यूल और दूसरी जरूरी सूचनाएं मिलेंगी.

मेड इन इंडिया कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए एयरपोर्ट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ हाथ मिलाया है. खास बात यह है कि यहां इस्तेमाल होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया है, जो 4G और 5G सेवाओं को सपोर्ट करेगा.

शॉपिंग और खान-पान भी होगा आसान

अदाणी वन ऐप के जरिए यात्री न केवल अपनी फ्लाइट ट्रैक कर पाएंगे, बल्कि एयरपोर्ट पर मौजूद फूड आउटलेट्स, रिटेल स्टोर्स और लाउंज की जानकारी भी ले सकेंगे. इससे यात्रियों को टर्मिनल के अंदर अपना समय प्लान करने में मदद मिलेगी.

बढ़े टारगेट की ओर एयरपोर्ट

19,650 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पहले फेज की कैपेसिटी सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. फ्यूचर में इसे बढ़ाकर 9 करोड़ यात्री हर साल करने की योजना है. तो हो जाएं तैयार, 25 दिसंबर से नवी मुंबई एयरपोर्ट आपकी यात्रा को न केवल कंफर्ट बल्कि पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए तैयार है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

