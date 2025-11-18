विज्ञापन
तीन नाबालिग स्कूल लड़कियों के साथ छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया

परिवार ने 8 से 11 साल के बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने के लिए एक निजी वैन किराए पर ली थी. पिछले कई महीनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले ड्राइवर ने कुछ दिन पहले तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था.

तीन नाबालिग स्कूल लड़कियों के साथ छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • मुंबई के एक नामी स्कूल की 3 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में वैन चालक को गिरफ्तार किया गया
  • आरोपी वैन चालक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है
  • परिवार ने बच्चों को स्कूल आने-जानें के लिए निजी वैन किराए पर ली थी, जिसमें आरोपी ड्राइवर था
मुंबई के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में मुंबई की जुहू पुलिस ने एक 48 वर्षीय प्राइवेट स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया है.  आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

परिवार ने 8 से 11 साल के बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने के लिए एक निजी वैन किराए पर ली थी. पिछले कई महीनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले ड्राइवर ने कुछ दिन पहले तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार  आरोपी ड्राइवर ने बच्चियों को गलत तरीके से छुआ और वैन के अंदर अश्लील हरकतें कीं. घटना के बारे में एक लड़की ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई.

जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर वैन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, शिकायत के आधार पर, जुहू पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहा कोर्ट ने पांच दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

