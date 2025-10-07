नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले का पुलिस ने कर दिया इलाज, थाने में बोला-माफ कर दो

नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले का योगी की पुलिस ने बढ़िया इलाज कर दिया. सरेराह सड़क पर दबंगई दिखाने वाला गिडगिड़ाता नजर आया. उसके खौफ से भले ही बेटी कांप गई थी, लेकिन वो अब खुद खौफ के साए में हैं. मेरठ पुलिस ने इस मनचले का एसा इलाज कर दिया कि इसकी सात पुश्ते याद रखेंगी, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है उसे देखकर बेटियों की तरफ आंख उठाने वालों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं.

लड़की को छेड़ रहा था मनचला

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया. वीडियो में मनचले के आगे एक नाबालिग बेटी बेबस नजर आ रही है. मनचला बेटी का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उससे मारपीट भी कर रहा है और छेड़खानी भी. लेकिन इस वीडियो के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें दबंगई दिखाने वाला मनचला गिडगिड़ा रहा है. योगी की पुलिस ने उसकी ऐसी खबर ली कि सारी हेकड़ी निकल गई और वो पुलिस से रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है.

आरोपी को पुलिस ने सिखा दिया सबक

किठौर थाना पुलिस ने मनचले की ऐसी खातिरदारी की है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा. इस मनचले का नाम है जानू और ये किठौर थाना इलाके का रहने वाला है. इसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि इसने किठौर में सरेराह एक नाबालिग से छेड़खानी की, विरोध किया तो मारपीट की और फिर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की. मामला एसएसपी डा. विपिन ताडा तक पहुंचा तो उन्होंने सख्त एक्शन के निर्देश दिए. सरेराह नाबालिग को गुंडई दिखाने वाला कुछ ही घंटे में सलाखों के पीछे पहुंच गया, पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की तो गड्ढे में गिरकर हाथ टूट गया. फिर पुलिस ने खबर ली.