नाबालिग लड़कियों ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो किशोरों ने पीटा, स्‍कूटी को भी तोड़ा

पुलिस ने बताया कि जब लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की. लड़कियों के दो कजिन भाई यह शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव की कोशिश की. हालांकि आरोपी ने अपने अन्‍य नागलिग दोस्‍तों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई.

  • दिल्ली के शाहदरा फर्श बाजार में दो नाबालिग लड़कियों ने छेड़खानी का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई.
  • मारपीट के दौरान लड़कियों के दो कजिन भाई बीच-बचाव के लिए आए, जिनको मामूली चोटें आई हैं.
  • आरोपियों ने झगड़े में पास खड़ी स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाया. बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली के शाहदरा इलाके में शनिवार को उस वक्‍त हंगामा मच गया जब दो नाबालिग लड़कियों ने छेड़खानी का विरोध किया तो मारपीट की घटना सामने आई. यह मामला इलाके के फर्श बाजार का है, जहां पर 17 साल के एक लाबालिग लड़के ने अपने पड़ोस में रहने वाली 16 और 14 साल की दो लड़कियों पर भद्दे कमेंट किए.

इस मामले में पुलिस ने बताया कि जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी. लड़कियों के दो कजिन भाई यह शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव की कोशिश की. हालांकि आरोपी ने अपने अन्‍य नागलिग दोस्‍तों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई.

दोनों लड़कियों के भाइयों को आई मामूली चोटें

इस झगड़े के दौरान लड़कियों के दोनों भाइयों को मामूली चोटें आई हैं. उपद्रव कर रहे लड़कों ने पास में ही खड़ी एक स्‍कूटी को भी नुकसान पहुंचाया. इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तीनों युवकों को पकड़ा गया.

छेड़खानी, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस

इस मामले में पुलिस की ओर से छेड़खानी, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

