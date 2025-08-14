विज्ञापन

शिल्पा शिरोडकर की कार का एक्सिडेंट, बस ने मारी BMW को टक्कर, एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें

शिल्पा शिरोडकर ने इंस्टाग्राम पर एक्सिडेंट की जानकारी देते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

Read Time: 2 mins
Share
शिल्पा शिरोडकर की कार का एक्सिडेंट, बस ने मारी BMW को टक्कर, एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें
शिल्पा शिरोडकर की कार को बस ने मारी टक्कर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की कार हाल ही में मुंबई में एक बस से टकरा गई थी और वह बस कंपनी द्वारा दुर्घटना की जिम्मेदारी न लेने पर काफी नाराज हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया. बुधवार (13 अगस्त) को शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी और उन्होंने बस कंपनी पर दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार करने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने बस से टकराने के बाद हुए नुकसान हुई अपनी कार की तस्वीरें भी शेयर कीं.

तस्वीरों के साथ, शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, "आज एक सिटीफ्लो बस मेरी कार से टकरा गई और मुंबई में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले योगेश कदम और श्री विलास मनकोटे मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ड्राइवर की जिम्मेदारी है. ये लोग कितने निर्दयी हैं? एक ड्राइवर कितना कमा सकता है!"

उन्होंने आगे कहा, "@mumbaipolice @cpmumbaipolice का शुक्रिया, उन्होंने बिना किसी परेशानी के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मेरी मदद की. लेकिन कंपनी इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है. @cityflo.ind इस मामले में मुझसे संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद. शुक्र है कि मेरा स्टाफ ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई है लेकिन कुछ भी हो सकता था."

शिल्पा ने ये पोस्ट इंस्टा स्टोरी पर की

शिल्पा के काम के बारे में

शिल्पा ने 1989 में रमेश सिप्पी की फिल्म 'भ्रष्टाचार' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और रेखा के साथ एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने खुदा गवाह, आंखें, पहचान, गोपी किशन, बेवफा सनम और मृत्युदंड जैसी फिल्मों में काम किया. शिल्पा आखिरी बार 2000 में आई फिल्म 'गजगामिनी' में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं. 2013 के बाद, उन्होंने टेलीविजन का रुख किया और कुछ शोज में काम किया. 2024 में उन्होंने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 18' में हिस्सा लिया.

अब वह अपने पहले वेब प्रोजेक्ट, "शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन" की शूटिंग कर रही हैं, जो आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है. इसमें वह आदि शंकराचार्य की मां, अरम्बा की भूमिका निभाती नजर आएंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shilpa Shirodkar Car Accident, Bigg Boss 18, Adi Shankaracharya, Mumbai Police, Car Accident, Shilpa Shirodkar Car Hit By Bus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com