मुंबई: महिला की गोद से गिरी 9 महीने की बच्ची को रौंद गई स्कूल बस, हादसा CCTV में कैद

Mumbai News: छोटी पोती को गोद में लिए बड़ी पोती को स्कूल बस से वापस लेकर जा रही महिला के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे वह ताउम्र नहीं भूल सकेगी. स्कूल बस ने उसकी छोटी पोती को रौंद दिया.

मुंबई में स्कूल बस ने बच्ची को कुचला.
  • दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में एक स्कूल बस ने 9 महीने की नवजात बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई
  • हादसे के समय बच्ची अपनी दादी की गोद में थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई और दूसरी पोती बाल-बाल बच गई
  • घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें महिला दोपहर को बस के सामने से गुजरती दिखाई दे रही है
मुंबई:

मुंबई से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में मंगलवार को एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए. यहां एक 9 महीने की नवजात को एक स्कूल बस ने कुचल दिया. इस हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हुई है. हादसे के वक्त बच्ची अपनी दादी की गोद में थी.

ये भी पढे़ं- मुंबई की दहलीज पर 'लाल सैलाब', कहां पहुंचा 30 हजार किसानों का मार्च, कहां पहुंची सरकार से बात?

बस ने बच्ची को कुचला, हुई मौत

इस हादसे में महिला की दूसरी पोती बाल-बाल बच गई. दरअसल महिला दूसरी पोती को गोद में लिए बड़ी पोती को स्कूल बस के ड्रॉप-ऑफ पॉइंट से लेने गई थी.इसी दौरान ये भयावह हादसा हो गया. वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई. कोलाबा के जेबी सोमन स्कूल में पढ़ने वाली महिला की पोती सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 12:23 बजे बस से उतरती हुई दिखाई दे रही है.

9 महीने की पोती को गोद में लिए रोड पार कर रही थी महिला

दादी की गोद में एक बच्ची पहले से थी. वहीं दूसरी बच्ची का हाथ पकड़े हुए उसे बस के सामने सड़क पार करा रही थी. टक्कर से बचने के लिए महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों पोतियों के साथ वह जमीन पर गिर गई. इतमें में बस का दाहिना पहिया महिला और बच्ची के ऊपर से गुजर गया. बड़ी बच्ची कुछ सेंटीमीटर से बस की चपेट में आने से बच गई.

जब तक राहगीर महिला की मदद के लिए दौड़े, तब तक बड़ी बच्ची सुरक्षित जगह पर पहुंच गई. इस बीच सामने से जा रहे स्कूटर सवार ने एक दम से ब्रेक लगाकर बच्ची को कुचलने से बचा लिया.  पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुणे में भी कार से कुचलकर हुई थी बच्चे की मौत

इस घटना ने पिछले हफ्ते पुमे की सोसायटी में हुए उस हादसे की याद दिला दी, जहां एक 5 साल के बच्चे को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया था. जब तक वह बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मुंबई का मामला भी एक छोटे बच्चे को कुचले जाने का है. 

