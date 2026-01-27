मुंबई: महिला की गोद से गिरी 9 महीने की बच्ची को रौंद गई स्कूल बस, हादसा CCTV में कैद

मुंबई से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में मंगलवार को एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए. यहां एक 9 महीने की नवजात को एक स्कूल बस ने कुचल दिया. इस हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हुई है. हादसे के वक्त बच्ची अपनी दादी की गोद में थी.

बस ने बच्ची को कुचला, हुई मौत

इस हादसे में महिला की दूसरी पोती बाल-बाल बच गई. दरअसल महिला दूसरी पोती को गोद में लिए बड़ी पोती को स्कूल बस के ड्रॉप-ऑफ पॉइंट से लेने गई थी.इसी दौरान ये भयावह हादसा हो गया. वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई. कोलाबा के जेबी सोमन स्कूल में पढ़ने वाली महिला की पोती सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 12:23 बजे बस से उतरती हुई दिखाई दे रही है.

9 महीने की पोती को गोद में लिए रोड पार कर रही थी महिला

दादी की गोद में एक बच्ची पहले से थी. वहीं दूसरी बच्ची का हाथ पकड़े हुए उसे बस के सामने सड़क पार करा रही थी. टक्कर से बचने के लिए महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों पोतियों के साथ वह जमीन पर गिर गई. इतमें में बस का दाहिना पहिया महिला और बच्ची के ऊपर से गुजर गया. बड़ी बच्ची कुछ सेंटीमीटर से बस की चपेट में आने से बच गई.

जब तक राहगीर महिला की मदद के लिए दौड़े, तब तक बड़ी बच्ची सुरक्षित जगह पर पहुंच गई. इस बीच सामने से जा रहे स्कूटर सवार ने एक दम से ब्रेक लगाकर बच्ची को कुचलने से बचा लिया. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुणे में भी कार से कुचलकर हुई थी बच्चे की मौत

इस घटना ने पिछले हफ्ते पुमे की सोसायटी में हुए उस हादसे की याद दिला दी, जहां एक 5 साल के बच्चे को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया था. जब तक वह बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मुंबई का मामला भी एक छोटे बच्चे को कुचले जाने का है.